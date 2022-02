Daimiel impartirá talleres de Carnaval para facilitar la conciliación en Semana Blanca

La Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Daimiel ha presentado este lunes las actividades que ha programado para facilitar la conciliación durante los días no lectivos de Carnaval. Las mañanas del lunes 28 de febrero y la del martes 1 de marzo habrá diferentes talleres para que los más pequeños se lo pasen bien y, a la vez. ofrecerles una alternativa a las familias para esos dos días sin clase.

La cita será en la Plaza de España entre las 11:00 y las 14:00 horas y los monitores de la delegación les guiarán para que puedan hacer sus caretas, máscaras o incluso sus disfraces con materiales reciclados. También podrán confeccionar otros complementos carnavaleros o maquillarse para meterse más en el papel de su disfraz.

La concejala de Infancia, Cruces Sánchez de Pablo, ha destacado que son actividades gratuitas y que espera que funcionen “con el mismo éxito que lo está haciendo el Aula Corresponsable”.

Al tratarse de un espacio abierto, no se ha puesto limite de participación y tampoco se ha determinado una horquilla de edades. No obstante, la coordinadora de Infancia, Marí Cruces Pozuelo, ha indicado que es preferible que ya tengan un “cierto grado de independencia”. Si no es así “también podrán venir acompañados de un adulto”.

Además, Infancia también se va a involucrar con Festejos tanto en el desfile infantil del domingo, 27 de febrero como en la mañana del ‘Pequebruji’, prevista para el sábado 5 de marzo.

En el primer caso, se va a realizar una animación infantil para ambientar, entre las 13:00 y las 14:00 horas, la espera de la entrega de premios del desfile. Pozuelo recordaba que éste empezará a las 12:00 horas en el parque de El Carmen, media hora después de la concentración de los participantes.

Para el ‘Pequebruji’ también se ha preparado otra animación y diferentes talleres relacionados con las brujas: maquillaje, varitas, escobas, sombreros, o libros de hechizos. Todo enfocado para participar en el pasacalles que arrancará a las 13:00 horas.

