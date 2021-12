Dejan pintadas dentro de un colegio de Ciudad Real y sustraen varios enseres personales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este martes un nuevo episodio de vandalismo en el Colegio 'Virgen del Monte' de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). Según ha indicado el sindicato, varias personas "han accedido al interior y han hecho uso de varios enseres personales", tanto de profesores como de padres y madres.

El pasado 23 de dicimbre, CSIF informaba de la rotura de una parte de la cornisa del centro educativo a patadas, así como de algunos cristales de las ventanas para acceder al interio del edificio. Además, denunciaba la celebración de botellones en el patio del colegio algunos fines de semana.

En esta ocasión, según ha explicado el sindicato en una nota de prensa, varias personas han accedido al interior del centro y han hecho uso de los enseres personales de los docentes, han revuelto un aula dejando pintadas en la pizarra y han vaciado algunos armarios, llevándose pertenencias de la asociación de padres y madres.

CSIF no entiende cómo siguen produciéndose hechos de estas características y no se les pone solución. Por esta razón, urge a tomar las medidas oportunas, tanto de vigilancia como de seguridad, "para que hechos de estas características no vuelvan a producirse en ningún centro educativo".

