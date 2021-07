Ponen en en marcha un servicio provincial de ofertas de empleo en Ciudad Real

Con el fin de ayudar a las personas desempleadas, UGT Ciudad Real ha puesto en marcha un servicio de ofertas de empleo a través del que informar a las personas paradas de las vacantes de trabajo que van surgiendo en la provincia.

Alfonsi Álvarez, secretaria general de UGT Ciudad Real, ponía de manifiesto que, a día de hoy y teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, el empleo es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, de ahí que todo el empeño de la Unión General de Trabajadores sea ayudar en la mejora de los derechos de los trabajadores y contribuir a que aquellos que están buscando un empleo tengan una herramienta más para encontrarlo.

Este servicio provincial se acercará a la población a través de un boletín de ofertas de empleo que será renovado quincenalmente.

Para la secretaria general de UGT Ciudad Real la crisis económica, sanitaria y social en la que nos encontramos debe dejar paso a alternativas y soluciones para las personas que peor lo están pasando o que han perdido sus trabajos. “Esta crisis ha llevado al paro a muchos trabajadores y trabajadoras. Ahora es el momento de emprender el camino de la recuperación, un camino en el que nuestro sindicato en la provincia quiere poner su grano de arena”.

Alfonsi Álvarez considera, no obstante, que esta recuperación no puede ser a cualquier precio: “necesitamos empleo pero un empleo estable y de calidad” ya que, de no ser así, “habría muchas personas que no se podrían subir a ese tren de la recuperación”. En este sentido, considera preciso que el Gobierno central cumpla los compromisos que adquirió con los sindicatos y suba el Salario Mínimo Interprofesional y proceda a derogar la reforma laboral de 2012 “que tanta precariedad y temporalidad nos ha traído”.

