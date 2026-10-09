La Despensa donará 22.000 euros en productos para competiciones organizadas por el Ayuntamiento de Albacete

Eco Mora SA, propietaria de Supermercados La Despensa y el Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de Albacete han firmado un acuerdo de colaboración por el que la empresa se convierte en proveedor oficial de los eventos deportivos de la ciudad durante esta temporada donando productos por un valor de 22.000 euros.

Entre las pruebas que se beneficiarán de este avituallamiento se encuentran la Media Maratón Internacional ‘Ciudad de Albacete’, la 10K Nocturna, la Carrera BTT, la 5K San Silvestre, el Campeonato de España de Duatlón, el Campeonato de España de Medio Maratón, la Milla y 5K cuando su organización corresponda al IMD, el Maratón de Patinaje, la Clausura de los Juegos Deportivos Municipales, el Cross Memorial Miguel Salcedo y diferentes actividades de la Feria Deportiva.

En total, la colaboración contempla una aportación de 42.000 botellines de agua, 7.000 barritas de muesli, 1.600 kilos de fruta, 250 kilos de frutos secos y 200 kilos de aceitunas sin hueso.

El acuerdo ha sido sellado por el alcalde de Albacete, Manuel Serrano y el director general de Eco Mora SA, Juan Antonio Gómez, en un acto al que también ha asistido el concejal de Deportes, Francisco Villaescusa.

Manuel Serrano ha puesto en valor la colaboración de una empresa familiar y de capital 100% castellanomanchego que, además de ofrecer productos y servicios a los ciudadanos, contribuye activamente al bienestar del territorio en el que desarrolla su actividad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento ha hecho de Albacete una ciudad donde la práctica del deporte es algo habitual, reafirmando el objetivo municipal de seguir acogiendo de manera continuada grandes acontecimientos deportivos, poniendo a disposición de atletas y aficionados las calles y las instalaciones deportivas de la ciudad.

Compromiso social

Serrano ha subrayado que esta colaboración demuestra que "cada vez son más las empresas que se implican con el Ayuntamiento en esta apuesta por el deporte” al tiempo que ha agradecido a Eco Mora su "compromiso con Albacete y con unas políticas orientadas al beneficio de los ciudadanos y a la mejora de la ciudad, animando al conjunto del tejido empresarial de Albacete a unirse a esta “carrera de fondo que es la promoción del deporte y sus valores”.

Con esta renovación, La Despensa Supermercados consolida su colaboración con el IMD, reforzando su presencia en eventos deportivos de referencia, así como su apuesta por iniciativas que fomentan la actividad física y los hábitos saludables entre las familias castellano-manchegas.

A través de su línea La Despensa Saludable, la compañía continúa reforzando su compromiso con la promoción de los hábitos de vida saludables, la práctica deportiva y una alimentación equilibrada, mediante acuerdos de colaboración con instituciones, entidades deportivas, asociaciones y organizaciones del tercer sector.