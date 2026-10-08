Madrigueras reabre su Centro de Salud una semana después de la riada: se recupera la atención urgente

Una semana después de que Madrigueras quedara anegada tras las fuertes lluvias sufridas el pasado 2 de octubre, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha anunciado este jueves la reapertura del Centro de Salud de la localidad albacetense, que volverá a prestar servicio con total normalidad a partir de mañana viernes 9 de octubre a las 8:00 horas.

Según fuentes del Sescam, esta reactivación del servicio llega tras finalizar los trabajos más urgentes comprendidos en la primera fase de rehabilitación del edificio que se vio afectado por los efectos de la riada.

Parte del equipo de profesionales de Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Madrigueras, junto a responsables de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, se han desplazado en la mañana de este jueves hasta el inmueble para constatar que se puede recuperar la actividad asistencial.

Durante la mañana del viernes 9 de octubre la actividad del centro será la misma que se ha venido desarrollando durante toda la semana en el Punto de Atención Continuada instalado en el Centro de Cruz Roja.

En este sentido, informan que se seguirán revisando las agendas programadas, gestionando nuevas citas y resolviendo por vía telemática aquellas demandas que no requieran presencia física. Además, se continuará con la realización de curas programadas, atención domiciliaria, consulta telefónica, gestión de la receta electrónica, tramitación de bajas laborales e incidencias urgentes.

La actividad del Punto de Atención Continuada de Madrigueras —atención urgente—, ubicada en la planta baja del edificio, se recupera con total normalidad. Así, todos los habitantes de los pueblos de la Zona Básica de Salud, en los que se incluye Madrigueras, Cenizate, Mahora, Motilleja y Navas de Jorquera, podrán acudir al centro si precisan atención urgente.

Asimismo, la instrucción de acudir a los PAC de Tarazona de la Mancha y Villamalea se desactiva a partir de las 15 horas del viernes, debido a que los ciudadanos volverán a ser atendidos en su punto habitual de referencia.

A partir del martes 13 de octubre, la actividad ordinaria del Centro de Salud de Madrigueras se recuperará totalmente, y con ella las consultas de Medicina y Enfermería, Extracciones, Pediatría, Matrona, Trabajador Social y Fisioterapia.

Aunque las inundaciones afectaron gravemente al equipamiento del centro, la inspección técnica confirmó que el edificio no presentaba daños estructurales. A lo largo de estos siete días, según informan, se ha desplegado un gran número de efectivos de la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Albacete y colaboradores de empresas prestadoras de servicio que estuvieron trabajando desde el día posterior a la riada con el objetivo de restaurar el inmueble.

Tras estas ejecuciones, desde el Sescam avanzan que las tareas de mantenimiento como la pintura interior se dejarán para un segundo tiempo, una vez que sequen las paredes.