Albacete cierra la Puerta de Hierros y pone el punto y final a una Feria "histórica e inolvidable"

La Feria de Albacete 2016 ya es historia. A la medianoche de este jueves 17 de septiembre, el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, cerraba la Puerta de Hierros dando por finalizada una edición que ha calificado de "histórica e inolvidable" en la que se ha superado el récord del año pasado.

Acompañado por los concejales del equipo de Gobierno, el resto de concejales de la Corporación Municipal y los Manchegos de la Feria y los de Honor, el primer edil ha aprovechado el acto para pedir a la Virgen de los Llanos que "la ciudad funcione, haya calidad de vida y los ciudadanos tengan salud y ánimo".

Serrano se ha mostrado orgulloso de una ciudad que "pregona su Feria con buen humor, que con la apertura de la Puerta de Hierros se abre de par en par al resto del mundo para que su Patrona, la Virgen de Los Llanos y alcaldesa perpetua, ocupe su lugar en su Capilla en el Recinto Ferial, y que además celebra estos 10 días con intensidad y con admiración", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Según ha señalado el alcalde, "en pocos lugares del mundo se celebra como aquí", asegurando que "Albacete celebra una Feria para que la pueda disfrutar todo el mundo, mientras que en otros lugares que celebran ferias que no dan oportunidades".

En este sentido, Manuel Serrano ha explicado que "en Albacete afortunadamente la ciudad ha participado en la confección del programa, los albaceteños se han volcado en la celebración y la ciudad cierra con admiración una Feria de éxito y de calidad, que carga las pilas y la autoestima social de todos los albaceteños y albaceteñas".

Más visitas que nunca

El alcalde ha asegurado que “la Feria ha sido un año más el motor de la ciudad”, recibiendo este año más visitantes que en la pasada edición y con menos incidencias, con 3,2 millones de tránsitos registrados a primera hora de esta mañana.

El primer edil ha aprovechado para agradecer y dar las gracias al concejal de Feria, Francisco Navarro, por el gran trabajo que ha llevado a cabo de la mano de los trabajadores municipales del servicio de Cultura y Festejos, así como a la Policía Local, a los voluntarios de Protección Civil, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y vigilantes privados, profesionales sanitarios del Sescam y a Cruz Roja.

Manuel Serrano ha asegurado que “Albacete y su gente han vivido una Feria que nos llena de autoestima, nos carga el orgullo y nos va a hacer afrontar cualquier reto en este año que empieza hoy en nuestra ciudad”.

Este acto, que ha concitado a los albaceteños en la explanada del Pincho de la Feria, ha tenido lugar tras la ronda de cierre por el recinto y el baile suelto en la Puerta de Hierros que ha organizado la Asociación Cultural ‘Cuadrilla del Pelibayo’.