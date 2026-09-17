Globalcaja despide la Feria de Albacete al ritmo de la música tras diez días de conciertos y talento local

Globalcaja despide la Feria de Albacete después de diez intensos días en los que su estand ha vuelto a convertirse en un espacio de encuentro, convivencia y celebración para miles de personas.

La música ha tenido un protagonismo especial dentro de una programación diversa y pensada para todos los públicos, que este jueves culmina con la actuación de Swinging Cats Club Band y la escuela de baile Shimmy Roots, a las 21.00 horas.

Durante toda la Feria, el espacio de Globalcaja ha acogido conciertos y propuestas de estilos muy diferentes, con una destacada presencia de músicos y artistas locales que han tenido una gran respuesta por parte del público. Más de 3.000 personas han disfrutado de los conciertos celebrados hasta hoy.

La programación ha demostrado que la música no entiende de edades. Así quedó patente con La Chica Charcos y The Katiuskas Bands, que llenaron el espacio Globalcaja en uno de los conciertos dirigidos al público familiar y consiguieron hacer disfrutar por igual a pequeños y mayores.

Entre las citas musicales de estos días destacó también el homenaje a Robe Iniesta de la mano de Mayéutica, un dúo de grandes músicos que llevó al escenario algunas de las canciones del artista extremeño y conectó desde el primer momento con el público.

Otro de los momentos especiales de la Feria llegó con La Banda Sabinera, integrada por músicos de Joaquín Sabina, que contó sobre el escenario con la cantante Mara Barros. Una actuación que permitió al público reencontrarse con algunas de las canciones más reconocidas del compositor.

Una programación con marcado acento local

El talento albaceteño ha ocupado un lugar central en la propuesta musical de Globalcaja. Buenas Migas acercó al público sus versiones de jazz, rock y blues, mientras que Efectiviwonders convirtió el estand en una auténtica pista de baile con sus sorprendentes versiones e inesperados juegos musicales.

Y si hay una cita que se ha convertido ya en todo un clásico de la programación ferial de Globalcaja es la de The Gafapasta. El sábado de Feria, el grupo volvió a congregar a un numeroso público y a llenar el estand con su recorrido por algunos de los grandes éxitos de la música de los años 80.

La recta final de la Feria ha servido también para seguir descubriendo y disfrutando del talento musical de la tierra. Koko Blues propuso un viaje por el blues de ayer y de hoy, poniendo especialmente en valor el alma y la energía de las mujeres que contribuyeron a hacer grande este género.

A ello se sumó una noche especialmente dedicada a la canción de autor albaceteña, protagonizada por Carletti Porta y Curro Violero, acompañados sobre el escenario por Rafa Pons.

Globalcaja culmina así una nueva Feria de Albacete en la que su espacio ha vuelto a abrirse a la sociedad y, de manera especial, a la cultura y al talento de la tierra. Diez días en los que diferentes generaciones, estilos y formas de entender la música han compartido un mismo escenario y en los que el público ha sido el protagonista.