La Tómbola de Cáritas vende los 801.232 boletos que tenía disponibles horas antes de que acabe la Feria de Albacete

La Feria de Albacete todavía cerrará sus puertas este jueves a medianoche, pero la Tómbola de Cáritas ya ha colgado el cartel de "no hay billetes". Un año más, la tradición y la solidaridad han vuelto a darse la mano en el Paseo de la Feria hasta agotar las 801.232 papeletas puestas a la venta. Cada una de ellas, por un euro.

Albaceteños, vecinos de la provincia y visitantes llegados de otros lugares han pasado desde el pasado 7 de septiembre por uno de los espacios más reconocibles de la Feria. Muchos en busca de un premio. Otros por costumbre. Y otros, sencillamente, porque saben que detrás de ese euro hay algo más que la posibilidad de llevarse un regalo: ayudar a los más necesitados.

La directora de Cáritas Diocesana de Albacete, Rosa García, ha agradecido la respuesta de la ciudadanía y ha destacado el significado que tiene para la entidad este respaldo: "Volver a vender todos los boletos nos emociona, pero, sobre todo, nos habla del enorme cariño que Albacete tiene a su Tómbola y a Cáritas. Detrás de cada boleto hay una persona que ha querido participar y colaborar con nuestro trabajo".

Sostenida por 300 voluntarios

El éxito de la Tómbola no se explica únicamente por las miles de personas que pasan por su mostrador. Detrás de cada jornada hay también cerca de 300 voluntarios que hacen posible que la iniciativa funcione durante toda la Feria.

Voluntarios de las parroquias y de los distintos programas de Cáritas han compartido turnos con personas procedentes de colectivos, entidades y empresas, convirtiendo el mostrador en un punto de encuentro en el que también se cruzan historias y compromisos muy distintos.

A ellos se suma el equipo técnico de la Tómbola y las 17 personas encargadas de su funcionamiento durante las últimas semanas.

"La Tómbola no se entiende sin todas las manos que hay detrás. Es un proyecto que consigue reunir a personas muy diferentes alrededor de un mismo compromiso: estar cerca de quienes atraviesan situaciones de mayor dificultad", ha señalado Rosa García.

La entidad también ha agradecido el apoyo de Globalcaja, patrocinadora de la Tómbola, y de Arcos, que además de colaborar desde hace años ha patrocinado en esta edición uno de los premios. Cáritas ha reconocido igualmente la colaboración del Ayuntamiento de Albacete, la Diócesis, las cerca de 130 empresas y entidades implicadas en esta edición y los medios de comunicación.

Sorteo extraordinario

Que se hayan vendido todas las papeletas no significa que la actividad haya terminado. La Tómbola permanecerá abierta durante este jueves para que quienes tengan premios pendientes puedan recogerlos.

Además, esta noche llegará uno de los últimos momentos de la Feria: a las 21.00 horas se celebrarán el segundo sorteo ordinario y el sorteo extraordinario.

Más allá de los premios y de su condición de cita tradicional de la Feria de Albacete, Cáritas reivindica la Tómbola como un espacio de participación y sensibilización. Los recursos obtenidos con los boletos vendidos permiten sostener durante el resto del año la acción social de la organización junto a personas y familias en situación de vulnerabilidad y exclusión.

Así que, cuando la Puerta de Hierros eche el cierre y Albacete empiece a guardar otra Feria en la memoria, quedará también ese pequeño gesto repetido 801.232 veces: un euro, una papeleta y una forma de mantener viva la ayuda a quienes más la necesitan.