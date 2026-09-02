El restaurante taurino donde para Jesús Vallejo: 40 años de historia a base de comida manchega y cariño por los vinos

Jesús Vallejo, ya es un vecino más de la ciudad de Albacete. Tras diez años en el Real Madrid, el defensa zaragozano lleva más de un año defendiendo la camiseta del Albacete Balompié.

En un vídeo para el canal de YouTube del periodista Rodrigo Faéz, Jesús cuenta cómo se gestó su fichaje por el 'Alba' donde el mítico restaurante 'El Callejón de los Gatos' desempeñó un papel fundamental. "Fue el primer sitio que visité cuando llegué a Albacete", detalla.

Jesús Vallejo en el exterior del restaurante 'El Callejón' de Albacete.

Acompañado de miembros de la dirección y su agente, el ambiente manchego del establecimiento terminó por aclararle su futuro futbolístico. "Salí de allí al 90% convencido. La decisión era fundamentalmente humana y de sensaciones, no económica", narra en el filme.

El vínculo de Vallejo con este restaurante es tan especial que no dudó en llevar al periodista Rodrigo Faéz a degustar un plato típico de la tierra: gazpacho manchego. "Nada tiene que ver con el gazpacho o salmorejo. Está hecho a base de tortas y carne, se suele tomar cuando viene la época del frío", explica el defensa central.

Jesús Vallejo junto al vicepresidente y Consejero Delegado en Albacete Balompié, Víctor Varela en el restaurante.

'El Callejón', situado en la calle Guzmán el Bueno 18, lleva más de 40 años siendo un referente en la vida social y gastronómica de la capital albaceteña. Desde que abriera sus puertas en 1985, este local se ha consolidado como un punto de encuentro para los aficionados del toreo y los amantes de la comida manchega.

La decoración y la atmósfera de este establecimiento hostelero lo han convertido en un auténtico museo. Miles de carteles, fotografías y recuerdos cubren sus paredes rindiendo homenaje a la tradición taurina de Albacete y Castilla-La Mancha.

Barra principal del restaurante 'El Callejón' de Albacete. Restauranteelcallejon.com

Numerosas personalidades ilustres del deporte y la cultura han pasado por los enmaderados salones de 'El Callejón'. La oferta gastronómica propone productos de la tierra y una selección de vinos de bodegas destacadas como Iniesta, González Byass o Dehesa de los Llanos.

El menú parte desde los 28 euros con recetas tradicionales como el gazpacho manchego, judías con perdiz, cabrito lechal al horno, arroces y carnes a la brasa.

"Somos especialistas en comida típica manchega y de mercado, nos caracterizamos por nuestro ambiente taurino y salones reservados", así se definen en su propia web.

En definitiva, el testimonio de Jesús Vallejo reafirma que 'El Callejón' no es solo un lugar donde degustar platos de La Mancha de calidad, sino un pedazo vivo de la historia y tradición de Albacete.