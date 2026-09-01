Albacete se convierte en escaparate de La Vuelta con una "histórica" 10ª etapa entre Alcaraz y Elche de la Sierra

La Vuelta ya está en Castilla-La Mancha. La provincia de Albacete acoge este martes una jornada llamada a formar parte de su historia deportiva. En palabras del presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, "llegó el día" de celebrar la 10ª etapa de La Vuelta 2026, puramente albacetense, con salida en Alcaraz y meta en Elche de la Sierra.

Para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es "un orgullo extraordinario" que La Vuelta a España pase por "uno de los ecosistemas más hermosos del país, como son los de la Sierra del Segura y la Sierra de Alcaraz". Así, Page ve en La Vuelta una "puesta de largo" de un territorio que está creciendo "muchísimo en turismo", puesto que "tiene mucho que ofrecer".

Cabañero ha destacado el esfuerzo que ha habido detrás de este histórico día: "Llevamos muchísimo tiempo hablando del 1 de septiembre. Meses de trabajo y esfuerzo que se ha hecho con mucha ilusión preparando esta etapa para que vivamos un día como éste. Ha habido que preparar muchas cosas para que esta prueba transcurra con seguridad y el máximo divertimento".

Esta jornada culmina con un camino iniciado mucho antes de la confirmación oficial de la etapa. Según el presidente, esta corresponde a la estrategia que la Diputación viene desarrollando para hacer del deporte y del ciclismo una herramienta de promoción territorial, dinamización económica y turística y generación de oportunidades.

La Vuelta ha sido un trabajo de años llevado a cabo por la Diputación provincial. Durante ese tiempo, se ha invertido en carreteras y señalización ciclista. Se han impulsado pruebas deportivas y cicloturistas, se ha apoyado al deporte base y se ha producido un intenso trabajo institucional hasta lograr que una de las grandes competiciones deportivas a nivel internacional descubra al mundo una imagen de Albacete diferente a la tradicionalmente asociada a las etapas llanas.

La provincia siente La Vuelta como suya

"Cuando empezamos a trabajar para traer una etapa de La Vuelta teníamos muy claro que no queríamos simplemente que una carrera pasara por aquí. Queríamos que la provincia la sintiera como suya. Y viendo cómo están nuestros pueblos, creo que eso ya lo hemos conseguido", ha afirmado el presidente.

Esa firme intención de impulsar la imagen de la provincia castellanomanchega se ha traducido en un amplio programa impulsado por la Diputación junto a los ayuntamientos: visitas de Toro Piñón a las ludotecas, elaboración de pancartas con niños y niñas, elementos promocionales en los municipios, bicicletas ornamentales como recuerdo permanente del paso de la prueba, señalización, contenidos audiovisuales y puntos de animación con bandas, charangas, música y propuestas festivas distribuidas a lo largo del itinerario.

Una movilización que tendrá este martes 1 de septiembre su máxima expresión con vecinos y vecinas de todas las edades ocupando las zonas habilitadas a lo largo del recorrido para recibir al pelotón.

"Hoy tenemos una oportunidad extraordinaria para enseñar al mundo nuestros paisajes, nuestras carreteras, nuestro patrimonio y nuestra Sierra, pero, sobre todo, nuestra gente. Somos una tierra acogedora, que hoy se muestra al mundo a través de una prueba ciclista como ésta", ha destacado Cabañero.

El presidente también ha agradecido la implicación de los ayuntamientos y de sus alcaldes, alcaldesas y corporaciones, que han trabajado coordinadamente con la institución provincial para hacer la prueba de la mejor manera posible.

El Dipualba Arcos Team en La Vuelta

Una de las imágenes más especiales de esta mañana se ha producido con la presentación oficial del Dipualba Arcos Team en el propio escenario de La Vuelta.

Los jóvenes corredores y corredoras de categoría cadete han subido, justo antes de que los profesionales tomen el protagonismo en Alcaraz, al escenario reservado a los equipos de una de las tres grandes vueltas ciclistas del mundo.

Una oportunidad especialmente emocionante para los diez jóvenes de entre 14 y 16 años cuya presencia estaba prevista para esta jornada.

El presidente de la Diputación junto a miembros del Equipo de Gobierno posan con el Dipualba Arcos Team. Diputación de Albacete.

Hoy se unen las dos puntas de un mismo camino: quienes están empezando y quienes han llegado a lo más alto, como ha resumido Cabañero, destacando el valor que tiene para estos jóvenes compartir durante unas horas el universo de La Vuelta y convivir de cerca con algunos de sus referentes.

Una promesa hecha realidad

La presencia del equipo cadete en Alcaraz nació de una propuesta planteada en junio durante la presentación de la etapa en Albacete, cuando se acordó que los jóvenes pudieran participar en la carrera junto a los profesionales y disfrutar de un lugar privilegiado. Este martes, la iniciativa se hizo realidad, reforzando además la idea de que vivir La Vuelta desde pequeños puede despertar en los jóvenes la ilusión y el deseo de convertirse algún día en ciclistas profesionales.

"Quién sabe si hoy alguno de nuestros chicos y chicas mira a los grandes corredores y piensa exactamente lo mismo. Solamente por poder despertar esa ilusión, ya merece muchísimo la pena", ha señalado el presidente.

Reconocimiento al trabajo

Cabañero también ha destacado a quienes han hecho posible que la provincia llegue preparada a este 1 de septiembre, con una mención especial al diputado de Deportes, Dani Sancha, y al equipo del Servicio provincial.

"Cuando hoy veamos pasar el pelotón todo parecerá muy fácil, pero detrás hay muchísimo trabajo", ha afirmado, agradeciendo personalmente a Sancha su dedicación durante los últimos meses, recorriendo los municipios, coordinándose con los ayuntamientos y trabajando en las diferentes iniciativas diseñadas alrededor de la etapa.

Un reconocimiento que ha extendido al vicepresidente Fran Valera y al conjunto del Gobierno provincial y de los servicios de la Diputación implicados durante estos años, desde Deportes a Carreteras, Turismo, Comunicación y las diferentes áreas técnicas.

También ha tenido palabras de agradecimiento para la organización de La Vuelta, los cuerpos y fuerzas de seguridad, Guardia Civil de Tráfico, policías locales, Protección Civil, servicios sanitarios, personal de carreteras, voluntariado y cuantos profesionales forman parte del gran dispositivo que acompaña la prueba.

El presidente ha pedido igualmente la máxima responsabilidad a los aficionados y aficionadas, respetando las indicaciones del dispositivo y evitando invadir la calzada para que recordemos este día durante muchos años "por todo lo bueno que sucedió".

Una Vuelta llega a la Sierra tras la exhibición de Enric Mas

La provincia recibe una carrera cuyo escenario ha cambiado radicalmente durante el último fin de semana tras el abandono de Tadej Pogacar y la extraordinaria victoria de Enric Mas este domingo en el Alto de Aitana, que ha consolidado al mallorquín al frente de la clasificación general.

Cabañero ha reconocido que existía una enorme ilusión por ver competir a Pogacar en las carreteras albacetenses, pero ha destacado que La Vuelta llega ahora “abierta y muy bonita”, con Mas vestido de rojo y la clasificación abierta.

Además, la etapa albacetense será la primera después de la jornada de descanso, una circunstancia sobre cuya dificultad ya alertó Fernando Escartín en junio. Entonces, el director deportivo de La Vuelta describió un terreno inicial "rompepiernas" y una parte final especialmente dura, en una jornada con un desnivel considerable y capacidad para hacer daño en las piernas tras el parón.

"Nos importa muchísimo el día 1, pero nos importa todavía más el día 2"

La mañana continuará en Alcaraz con la apertura de la zona VIP y, posteriormente, con la presencia de Cabañero junto al alcalde de la localidad, Pedro Valero, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la zona de salida, donde está prevista también una acción vinculada al reciclaje junto a una asociación contra el cáncer.

A las 12:45 horas tendrá lugar el simbólico corte de cinta previo al comienzo de una jornada que recorrerá la Sierra hasta alcanzar la meta en Elche de la Sierra.

"Nos importa muchísimo el día 1, pero nos importa todavía más el día 2", ha insistido, señalando que la institución está abierta a acoger nuevas etapas en futuras ediciones, aludiendo al potencial provincial, "siempre que haya posibilidades lo vamos a intentar".

Porque la institución provincial aspira a que las imágenes que hoy viajarán por el mundo se traduzcan posteriormente en visitantes, actividad económica, cicloturismo y conocimiento de una provincia que quiere aprovechar el escaparate internacional de La Vuelta para consolidarse como territorio deportivo y turístico.

La meta deportiva estará esta tarde en Elche de la Sierra y la de la Diputación de Albacete, un poco más lejos: está en conseguir que La Vuelta deje huella, como ha concluido Cabañero.