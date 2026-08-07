Sanidad clausura la piscina municipal de Almansa por una plaga de ratas: suponen "riesgo inminente para la salud"

La Delegación Provincial de Sanidad en Albacete ha ordenado este viernes el cierre cautelar de la piscina municipal de verano de Almansa tras constatar que la plaga de ratas detectada en las instalaciones no está controlada.

La resolución, fechada el 7 de agosto y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, establece la clausura preventiva de las instalaciones, que se mantendrá hasta que Sanidad compruebe que las deficiencias han sido subsanadas.

La decisión llega después de una inspección realizada este jueves, 6 de agosto, en la piscina situada en la calle San Juan, número 12. Según recoge la resolución, ese mismo día la Delegación de Sanidad recibió una queja por la existencia de una plaga de ratas en las instalaciones.

Los inspectores constataron además que el último certificado de control de plagas, expedido el 4 de agosto por la empresa Lokimica SA, advertía de varios factores de riesgo en el entorno exterior de la piscina.

Entre ellos figuran un acondicionamiento urbanístico inadecuado, vegetación descuidada con maleza y plantas rastreras, la proximidad de actividades industriales, ganaderas y de ocio y unas condiciones ambientales de humedad, temperatura e iluminación consideradas factores de riesgo.

"Riesgo inminente"

La inspección también comprobó el estado de los dispositivos utilizados para combatir la presencia de roedores. En las estaciones de captura situadas en la piscina no se había producido ninguna captura, pero los inspectores comprobaron que el cebo de los dispositivos colocados debajo de las gradas del campo de fútbol sí había sido comido.

Para Sanidad, estos hechos evidencian que la plaga de ratas no está controlada y justifican la adopción de la medida preventiva de cierre.

La resolución considera que los incumplimientos detectados suponen "un riesgo inminente para la salud", en aplicación de la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha y de la Ley General de Sanidad.

Por ello, la delegada provincial de Sanidad en Albacete ha acordado el cierre cautelar y advierte de que el incumplimiento de la medida preventiva podría dar lugar a responsabilidades administrativas y penales, así como que la falta de colaboración con las autoridades sanitarias competentes también podría tener consecuencias.

Comunicado del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Almansa, gobernado por la socialista Pilar Callado, ha informado este viernes del cierre de la instalación a través de sus redes sociales, aunque presenta la medida como un "cierre temporal" para intensificar los trabajos de limpieza y desinfección.

"El Ayuntamiento de Almansa informa de que la piscina municipal de verano permanecerá cerrada temporalmente desde hoy y durante el tiempo imprescindible para llevar a cabo las actuaciones necesarias", señala el Consistorio.

Según su versión, la medida tiene como objetivo "intensificar las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones" para garantizar las condiciones de seguridad, higiene y calidad para los usuarios.

La comunicación municipal no menciona la resolución de Sanidad ni la presencia de ratas, mientras que el documento de la Delegación Provincial sí recoge la existencia de la plaga y concluye que no está controlada.

El PP habla de "dejadez"

El cierre ha provocado también una reacción política. El PP de Almansa sostiene que el problema viene produciéndose desde mediados de julio y que su portavoz municipal, Javier Sánchez Roselló, ha recogido las quejas de usuarios y firmas relacionadas con el estado de la piscina.

Los 'populares' califican de "dejadez y mala gestión" la actuación del Ayuntamiento y critican que el cierre deje sin esta instalación durante el verano a vecinos de Almansa y de localidades de la comarca.