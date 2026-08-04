Así será el cine de verano de la Diputación de Albacete: cuatro películas y 800 entradas gratis en el Chalé Fontecha

La Diputación de Albacete llenará los Jardines del Chalé Fontecha del mejor cine durante el mes de agosto con una nueva edición del ciclo Noches de Cine en los Jardines Fontecha. Una propuesta que ofrecerá cuatro proyecciones gratuitas, todos los miércoles del 5 al 26 de agosto, consolidándose como una gran cita del verano cultural.

El presidente de la institución, Santi Cabañero, ha destacado el firme compromiso del Gobierno provincial con una programación cultural pública, gratuita y de calidad, capaz de acercar el séptimo arte a toda la ciudadanía en un entorno patrimonial único.

Durante su intervención, Cabañero ha subrayado que el Chalé Fontecha se consolida como un espacio referente de la cultura provincial, recordando que, desde su reapertura en 2024, la voluntad de la Diputación ha sido recuperar este edificio para ponerlo al servicio de la ciudadanía en el marco del esfuerzo que el Gobierno provincial realiza por "democratizar" el acceso a la cultura como el derecho que es.

"Este ciclo de cine no es algo puntual, responde a una estrategia cultural", ha explicado el presidente provincial, señalando que "desde que se reabrió, estamos empeñados en que sea uno de los espacios culturales referentes de la provincia y dentro de esa filosofía se encuentra este ciclo de cine".

Además, Cabañero ha puesto el foco en el contenido de la programación, señalando que "las películas han sido elegidas por el Servicio Provincial de Educación y Cultura desde la absoluta libertad, como siempre ocurre en esta Casa", felicitando a sus profesionales por el trabajo que llevan a cabo.

En este sentido, ha destacado que este nuevo ciclo de cine de verano va a ser capaz de "hacernos reflexionar, sin renunciar al entretenimiento", a través de un formato en el que se pone en valor la experiencia compartida en una época de consumo individual de contenidos audiovisuales.

Películas para disfrutar y reflexionar

Por su parte, Miguel Zamora ha explicado los detalles de una programación que comenzará este miércoles, 5 de agosto, y que ofrecerá cuatro películas "recientes y novedosas en las que se abordan temas sociales y sensibles a los que siempre queremos llegar desde la Diputación", al tiempo que ha recordado que se trata de una gran oferta cultural para la población tanto de la ciudad como de la provincia.

Así, el ciclo arrancará con Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo, "uno de los directores más importantes de nuestro país" y lo hará con una historia sobre cómo una comunidad encuentra en la cultura popular la fuerza para reconstruirse tras la adversidad.

Continuará el 12 de agosto con Empieza el baile, de Marina Seresesky, una emotiva comedia dramática sobre las segundas oportunidades y el reencuentro con el pasado.

Seguirá el día 19 con Altas capacidades, dirigida por Víctor García León, una sátira que invita a reflexionar sobre la educación, las aspiraciones familiares y las desigualdades sociales; y concluirá el 26 de agosto con Calle Málaga, de Maryam Touzani, protagonizada por Carmen Maura, una delicada historia sobre la memoria, el arraigo y el derecho a decidir cómo queremos vivir.

Durante sus palabras, Zamora ha explicado que desde la institución se ha perseguido dar presencia y visibilidad a proyectos dirigidos por mujeres.

También ha detallado que las proyecciones comenzarán a las 22:00 horas, con apertura de puertas a las 21:45 horas, y la Diputación pondrá a disposición de la ciudadanía cerca de un millar de invitaciones gratuitas —200 por proyección—. Se podrán obtener a través de la plataforma Globalentradas desde el miércoles anterior a cada sesión hasta completar el aforo.