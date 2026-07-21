Medios aéreos y terrestres tratan de extinguir un nuevo incendio forestal en Ayna (Albacete)

Los incendios forestales siguen azotando con dureza a Castilla-La Mancha. A los preocupantes fuegos de La Mierla y Selas, ambos en la provincia de Guadalajara, hay que sumar uno en Ayna (Albacete) que pese a mantenerse en nivel 0 de emergencia está movilizando un amplio dispositivo de extinción.

Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Plan Infocam), el incendio ha sido detectado a las 17.06 horas de la tarde por un vigilante fijo en el paraje Villerejo del municipio.

El Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) detalla que hasta el momento ya han participado en la extinción de las llamas un total de 22 medios, siete de ellos aéreos, y 75 personas.

Este martes el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales es extremo en gran parte de la región y muy alto en zonas localizadas de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.