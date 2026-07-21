Albacete da luz verde a la construcción de 90 nuevas viviendas en un "solar abandonado" de la ciudad

El Ayuntamiento de Albacete ha anunciado que pondrá en marcha un desarrollo urbanístico "paralizado durante años" en la calle Mariana Pineda del barrio Industria de la ciudad, con casi 90 viviendas.

El concejal de Urbanismo, Julián Garijo, ha explicado que "este nuevo desarrollo urbanístico cuenta con casi 4.000 metros cuadrados (m2) de superficie e incluirá una zona verde tipo plaza de 1.245 m2 para ocio y esparcimiento con acceso directo desde la calle Mariana Pineda, situándose las viviendas alrededor de la misma.

En concreto, se construirá sobre una superficie de 2.733 m2, con una edificabilidad de 10.425 m2 para albergar en torno a 85-90 viviendas.

"El diseño de la plaza consiste en un tratamiento de zonas pavimentadas y ajardinadas, donde se utilizan distintos colores de adoquines y se dispone de alumbrado público interior, arbolado y un grupo de plantas de pequeña talla, con mobiliario urbano como bancos y papeleras", ha detallado.

Garijo ha detallado que se trata de un PAU aprobado en febrero de 2003 y cuyo convenio urbanístico fue suscrito en agosto de 2001. Debido al tiempo transcurrido han tenido que elaborar durante los últimos meses una modificación de la alternativa técnica, con un nuevo estudio de detalle y un nuevo proyecto.

"Con esta actuación se dará vida a un solar históricamente abandonado. Y se genera nuevo suelo urbano para aumentar la oferta de viviendas en la ciudad, como una de las medidas para contener o reducir sus precios", ha expresado.

Puente de acceso a Campollano

Por su parte, el concejal de Urbanismo ha informado sobre "un paso decidido y definitivo para poder finalizar la urbanización del ámbito urbanístico del APR-13 a la entrada de Campollano desde el Paseo de la Cuba".

Esta actuación supondrá el desdoblamiento del puente, "tan necesario y demandado por esta zona industrial de la ciudad".