Almansa sale a la calle para condenar la presunta agresión homófoba a dos jóvenes: "Queremos vivir tranquilos"

El municipio albaceteño de Almansa ha acogido en la tarde de este lunes una manifestación contra la presunta agresión homófoba que sufrieron dos jóvenes la noche del 4 al 5 de julio, con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+.

El acto se había convocado inicialmente como una concentración de la plataforma Almansa Entiende pero se ha transformado en una manifestación que ha recorrido algunas calles de la localidad "por la gran afluencia de personas que la han secundado".

Así lo han explicado desde la organización, que ha convocado el acto bajo el lema 'Ante la violencia, ¡nos tendréis de frente!'. "Estamos aquí por una razón que nunca nos habría gustado tener que vivir, porque tras una jornada en la que celebrábamos precisamente la libertad, la diversidad y el derecho de todas las personas a vivir sin miedo, dos jóvenes fueron agredidos en la calle Corredera de Almansa", han lamentado.

Los convocantes han indicado que, según las informaciones de las que disponen, un grupo de tres hombres jóvenes mayores de edad agredieron a estos dos jóvenes. A uno de ellos le hicieron burlas de carácter homófobo y el otro sufrió agresiones físicas que le provocaron lesiones graves por las que tuvo que ser hospitalizado.

Los hechos están siendo investigados y los presuntos autores han sido identificados, por lo que han confiado en que la investigación esclarezca lo sucedido y en que "se tenga en cuenta el presunto móvil LGTBIfóbico señalado por varios testigos".

"Las agresiones físicas son la punta del iceberg de la LGTBIfobia. Esta expresión de la violencia no sería posible si no normalizásemos previamente las bromas, los insultos y expresiones más sutiles de rechazo hacia las personas que se salen de la norma sexual. Los que mediante el miedo creen que van a hacernos desaparecer, decirles que han llegado muy tarde", han explicado desde Almansa Entiende.

Asimismo, han pedido a asociaciones, entidades, instituciones y partidos políticos de Almansa que condenen estos hechos "sin ambigüedades".

"No queremos una Almansa donde las personas LGTBIQ+ tengan que ser valientes para existir. Queremos una Almansa donde podamos vivir tranquilos", ha indicado los convocantes, que han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Almansa.