El pleno de Albacete aprueba una Zona de Bajas Emisiones permisiva: estas son las calles afectadas

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado en el pleno de este martes la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que afectará a las calles Alcalde Conangla, Hermanos Falcó, Batalla del Salado, Avenida de España, Octavio Cuartero, Feria, San Julián, Martínez Villena y Paseo de la Libertad.

El concejal de Movilidad, Francisco Navarro, ha asegurado que "ningún albaceteño verá limitada su capacidad ni su libertad para circular por la ciudad de Albacete durante las 24 horas del día" con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones ya que "la calidad del aire es buena".

Asimismo, ha detallado que "en breve" se elaborarán las instrucciones y las tramitaciones necesarias para las áreas peatonales y aquellas al amparo de esta ordenanza.

La ZBE entrará en vigor en Albacete tras la publicación de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia y el Ayuntamiento cuenta con tres meses para instalar las cámaras, como medida previa y necesaria para su puesta en marcha definitiva.

Navarro ha recordado que la ciudad tiene la obligación, por la Ley de Cambio Climático, de establecer una Zona de Bajas Emisiones y "no hacerlo supondría como consecuencia un grave perjuicio económico para las arcas municipales ya que se retirarían "entre 4 y 5 millones de fondos europeos". Además, la ciudad tampoco podría optar a otras ayudas de Europa.

Por último, ha recordado que solo se verán afectadas por la ZBE aquellas personas que no estén empadronadas en Albacete, no paguen el impuesto de circulación en la ciudad y su vehículo no tenga etiqueta ambiental.