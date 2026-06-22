El Ayuntamiento de Albacete sella con Globalcaja un préstamo de casi 23 millones para impulsar mejoras en la ciudad

El Ayuntamiento de Albacete ha formalizado un préstamos de casi 23 millones de euros con Globalcaja que permitirá financiar buena parte de las actuaciones incluidas en el Plan de Inversiones de 2026, entre ellas proyectos de regeneración urbana, mejora de infraestructuras, equipamientos deportivos y actuaciones medioambientales.

El acuerdo ha sido suscrito este domingo por el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, en un acto en el que también ha participado el concejal de Hacienda, Alberto Reina.

Serrano ha destacado la importancia de contar con entidades financieras "comprometidas con su tierra y con sus ciudadanos" y ha subrayado la colaboración habitual de Globalcaja con el Ayuntamiento en iniciativas deportivas, culturales y sociales. Además, ha señalado que la operación refleja la solvencia de ambas instituciones y su capacidad para trabajar conjuntamente "por el progreso de Albacete".

El préstamo se estructura en cuatro tramos superiores a los cinco millones de euros cada uno. Entre las condiciones acordadas figura un periodo inicial de doce meses sin pago de intereses, mientras que la devolución del crédito se realizará mediante cuotas trimestrales durante un plazo de doce años.

Actuaciones que se financiarán

El alcalde ha asegurado que las condiciones obtenidas son "muy aceptables dentro de la situación actual del mercado" y ha vinculado esta operación a la buena salud financiera municipal. Según ha explicado, el Consistorio cumple con los requisitos legales y mantiene la capacidad necesaria para afrontar sus compromisos económicos sin comprometer la estabilidad presupuestaria.

"Las mejoras que la ciudad necesita se van a acometer respondiendo a las peticiones y necesidades de los ciudadanos, compatibilizando las inversiones con el equilibrio presupuestario, la solvencia y la liquidez del Ayuntamiento, sin afectar a la calidad de los servicios ni subir los impuestos", ha afirmado.

Entre las actuaciones que se financiarán con ese préstamo destacan los nueve millones de euros destinados a proyectos de regeneración urbana, reposición de vías públicas y mejora de la accesibilidad y los pavimentos en barrios y pedanías.

Asimismo, se reservará un millón de euros para nuevos tramos de la AB-20 y otros 800.000 euros para la prolongación de la avenida de España y la ejecución del carril multideportivo que conectará con La Pulgosa.

Inversiones climáticas

El plan también contempla la ampliación del centro sociocultural de El Salobral y la construcción de una nave multiusos en Los Anguijes, actuaciones que superan conjuntamente el millón de euros de inversión. A ello se suman los 677.000 euros previstos para la reforma de Villacerrada y una partida de 200.000 euros para mejoras en el Teatro Circo.

Además, el crédito permitirá acometer inversiones climáticas en centros educativos por más de un millón de euros, así como actuaciones en polígonos industriales, medio ambiente, movilidad y tráfico. También se financiarán trabajos de mantenimiento en instalaciones del Instituto Municipal de Deportes y la construcción de nuevos polideportivos en los barrios de Imaginalia y Medicina.

Por último, el Ayuntamiento podrá avanzar en las actuaciones del Plan Regenera del Ensanche, cofinanciado con fondos europeos, al disponer de recursos para cubrir la aportación económica municipal exigida por el programa.