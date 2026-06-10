Albacete presume de su unión con el Ejército del Aire colocando un avión caza Mirage F-1 en una rotonda

Con el paso de los años, Albacete ha forjado una fuerte unión con el Ejército del Aire a través de la Base Aérea de Los Llanos que desde ahora es más patente gracias a la instalación de un avión caza Mirage F-1 en la rotonda que une la Avenida de España con la de la Mancha.

Este acto ha estado presidido por el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, y por el coronel jefe de la Base Aérea y del Ala 14 en Albacete, Diego José Sánchez Caamaño. Junto a ellos han estado otros representantes institucionales, como el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero o el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Juan Espinosa.

Durante su intervención, el alcalde ha remarcado que la nave instalada supone "un símbolo de la centenaria pasión aeronáutica de Albacete y una muestra impresionante del ingenio humano, que ha construido máquinas complejísimas para surcar los cielos y ha hecho de la tecnología una vía de progreso".

En este sentido, ha comparado las alas del avión con "los brazos abiertos de una ciudad acogedora y amable como Albacete donde todos pueden hacer realidad sus sueños llegando a lo más alto".

Según ha explicado el alcalde, la ubicación no ha sido casual, ya que se trata del lugar idóneo para que este monumento embellezca uno de los accesos a la ciudad y le dé prestancia a una zona en expansión, recordando a todo aquel que pase por él que somos un referente en la tradición aeronáutica nacional.

Del mismo modo, ha recordado que este homenaje se gestó en el marco del 50.º aniversario de la instalación de la base en esta ciudad, que se cumplió el año pasado.



Por su parte, Sánchez Caamaño ha recordado en su discurso que el caza colocado prestó servicio hasta 2006, fecha de retirada de la tropa Mirage F1 del Ejército del Aire y con 1.240 horas de vuelo.



El coronel jefe de la Base Aérea de Los Llanos y Ala 14 también ha agradecido el respaldo que siempre sienten de la ciudad.