Albacete pedirá un crédito de 23 millones para "dar un paso de gigante en la mejora de infraestructuras"

El Ayuntamiento de Albacete ha anunciado que va a suscribir un crédito de casi 23 millones de euros para llevar a cabo las inversiones contempladas en los presupuestos. El alcalde, Manuel Serrano, ha asegurado que la operación financiera "permitirá dar un paso de gigante en la mejora de infraestructuras vitales para la ciudad".

Entre las inversiones que se acometerán con el crédito, ha destacado los nueve millones que se destinarán a regeneración urbana, al Plan de reposición de vías públicas y a la mejora de accesibilidad y pavimentos en barrios y pedanías; el millón para nuevos tramos de la AB20; y los 800.000 euros para la prolongación de la Avenida de España y su carril multideportivo.

Otras obras singulares que podrán ver la luz son la ampliación del Centro Sociocultural de El Salobral y la nave multiusos en Los Anguijes, con una inversión conjunta de más de un millón de euros.

Serrano también ha asegurado que para las obras de reforma en Villacerrada se destinarán 677.000 euros, mientras que serán 200.000 para el Teatro Circo. Y otro millón irá a inversiones climáticas en colegios.

El regidor también se ha referido al impulso a otros proyectos como inversiones en polígonos industriales y otras en mantenimiento de edificios, medio ambiente, movilidad y tráfico o deportes.

Cumple los "requisitos legales"

Según ha detallado, el crédito total a pedir será de 22.885.478,92 euros, aunque las ofertas se presentarán por tramos de 5,7 millones, en un plazo de 10 días hábiles. Durante 12 meses desde la firma no se pagarán intereses y la amortización se hará en pagos trimestrales durante 12 años.

"El Ayuntamiento cumple todos los requisitos legales. Nuestra situación financiera garantiza el cumplimiento del Plan Económico y Financiero y la capacidad de hacer frente a las deudas dentro del plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad", ha expresado.

Al respecto, ha asegurado que la operación "permite cumplir el Plan Financiero de Inversiones, de manera que se garantiza la liquidez y solvencia de las cuentas municipales, mientras se respeta el compromiso de mantener contenido el endeudamiento y afrontar obras básicas para el desarrollo de la ciudad".