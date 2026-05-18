De salón de crisis durante la dana a semilla de futuro: Page inaugura la nueva escuela infantil de Letur

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado a finales de 2027 el horizonte para culminar el "ambicioso plan de recuperación, planteado hasta 2028" tras la dana que asoló Letur en octubre de 2025.

Page ha realizado este anuncio durante la inauguración, este lunes, de la nueva escuela infantil 'Mª Carmen Jiménez Villar' en la localidad albaceteña, donde ha agradecido "la colaboración de la mayoría de los vecinos y colectivos" implicados en el proceso de reconstrucción.

En este contexto, ha subrayado que "una parte de estas obras tienen que servir de homenaje a las personas que se nos fueron", recordando que "lo verdaderamente duro fue la pérdida de vidas humanas".

El presidente autonómico ha señalado que "Letur y Mira se analizarán en el futuro como ejemplos de cómo todo un pueblo se une con todas las administraciones coordinadas y se pone en pie".

En esta línea, ha augurado que "la población va a crecer", destacando además que la nueva escuela infantil "tiene también el imán de atraer a familias más jóvenes".

Page durante la visita a la escuela infantil.

Asimismo, ha defendido que "los proyectos y los planes van conforme a todo lo que nos habíamos planteado" y que "muchas de las infraestructuras públicas de Letur van a quedar sustancialmente mejor de como estaban antes de la dana".

Unos trabajos de reconstrucción que, además, han preparado al municipio "para futuras inclemencias y en previsión de que puedan volver a pasar" situaciones similares.

Page también ha valorado el clima institucional durante el proceso, asegurando que "aquí ha habido cero sectarismos, cero enfrentamientos" y que "estamos levantando muros, pero son muros físicos para reconstruir las calles, en ningún caso muros políticos".

En este sentido, ha reiterado su compromiso de destinar a las localidades afectadas "todo el esfuerzo posible, económicamente", junto a "la comprensión y el diálogo con las demás administraciones", a las que ha agradecido su colaboración.

Valor simbólico

Tras recorrer las instalaciones de la escuela infantil, el jefe del Ejecutivo regional ha destacado el papel de este tipo de infraestructuras para atender "la demanda de las nuevas generaciones y de las nuevas parejas" que se instalan en el municipio.

Los menores serán escolarizados "en los mismos espacios que sirvieron de salones de crisis" en las horas posteriores a la dana. En este sentido, ha recordado que "el gran salón que la guardería compartirá con el colegio es donde los reyes se tuvieron que reunir con los operativos y también con las familias", en alusión a la visita de Don Felipe y Doña Letizia.

"Sería muy hermoso" que los reyes "terminen viendo en qué condiciones ha quedado y qué simiente de vida ha quedado", ha añadido Page sobre la escuela infantil, ubicada en el lugar que fue "epicentro de la coordinación y de la reunión de todos los esfuerzos públicos y también privados", en lo que ha definido como una visita "enormemente simbólica".

Durante la jornada, el presidente ha estado acompañado por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el alcalde de Letur, Sergio Marín —a quien ha trasladado su "apoyo personal" y de quien ha destacado su capacidad para "gestionar la impotencia" y hacerlo "con prudencia y conforme a la ley"—; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; y el presidente de la Diputación Provincial, Santiago Cabañero.