Serrano saca adelante el presupuesto de Albacete con el apoyo de los no adscritos: alcanza los 229 millones

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado los Presupuestos Municipales para el año 2026, que ascienden a más de 229 millones de euros, después de que los tres exconcejales de Vox que actúan como no adscritos, hayan sumado su apoyo al PP una vez que sus enmiendas han quedado incorporadas a las cuentas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Albacete, se ha incrementado la cuantía del proyecto inicial en 315.000 euros, por lo que finalmente el monto total asciende a 229.488.745 euros, 21 millones de euros más que en el ejercicio anterior (10 %).

La subida principal corresponde al capítulo de gasto de personal, a la actualización de los contratos de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos, el de mantenimiento de zonas verdes y a las inversiones presupuestadas con el PAI de la Unión Europea.

Durante su intervención, el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha calificado de "noticia muy positiva" la aprobación de las cuentas, que permitirán "avanzar, atender a los más necesitados y alcanzar objetivos compartidos del rico tejido asociativo social y económico de Albacete".

En este sentido, ha asegurado que se trata de "un presupuesto expansivo y prudente, ambicioso y responsable, el de una ciudad que crece, aprovecha las oportunidades que llegan de Europa, protege a quien más lo necesita, apuesta por la familia, la vivienda, la igualdad, el empleo, la cultura, la educación y el deporte, así como por la promoción de la ciudad, por Albacete y los albaceteños como nunca antes se había hecho".

Serrano ha puesto en valor el crecimiento que presenta el Presupuesto para 2026 en igualdad, políticas sociales, atención a la mujer, apoyo a la inmigración, estímulos a la participación, con 50 millones de euros para la cultura, educación y deportes, y otros 45 millones de euros más para el medio ambiente y la sostenibilidad.

Además, ha lamentado los votos en contra de los grupos políticos de la oposición -PSOE, Unidas Podemos y Vox- asegurando que "frente a esta negativa, la única ideología de este equipo de Gobierno se llama Albacete".

Momento de la votación en el que ha quedado aprobado el Presupuesto de Albacete.

Problemas

Por su parte, el concejal de Hacienda, Alberto Reina, encargado de defender el proyecto del Presupuesto, ha puesto en valor que es el tercero que el equipo de Gobierno saca adelante en la legislatura actual, asegurando que "es el presupuesto del compromiso con mayúsculas con los albaceteños, que cuenta con importantes novedades para atajar algunos de los principales problemas de nuestros vecinos como es la vivienda, la natalidad o el empleo".

En cuanto a las novedades que incorpora el Presupuesto de este año, tras la incorporación de las enmiendas, Reina ha explicado que la línea de ayudas para las personas que compren una vivienda para mejorar la accesibilidad, eficiencia energética o compra de equipamiento contará con un millón de euros; el Plan de Apoyo a la Natalidad o Adopción, destinado a la protección de la maternidad, el fomento de nacimientos e impulso a la conciliación, con 300.000 euros.

La mejora de los polígonos industriales privados gestionados por entidades urbanísticas de conservación, contará con 800.000 euros para financiar actuaciones y proyectos de mejora de sus infraestructuras comunes; y el nuevo Premio a la excelencia educativa del alumnado de cuarto de ESO contará con 15.000 euros.

Para ayudar a las empresas y fomentar el empleo, el edil ha explicado que en 2026 se incrementa en 200.000 euros los recursos para la convocatoria de los planes de empleo; para fomentar la actividad y el emprendimiento empresarial se destinan 130.000 euros; mientras que el programa de becas para jóvenes titulados se dota con 85.000 euros y con 60.000 euros las ayudas a la contratación.

Rechazo del PSOE

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José González, ha afirmado que el presupuesto presentado "es el reflejo de un gobierno aislado, sin apoyo social y de espaldas a una ciudad que necesita ilusionarse de nuevo".

De ahí que haya justificado su voto negativo por la falta de un proyecto real de ciudad y la ausencia de participación ciudadana, poniendo como ejemplo el documento remitido por el Consejo Social de la ciudad, reclamando la recuperación de los Presupuestos Participativos para que la sociedad pueda opinar respecto a las cuentas municipales o el documento de mejoras necesarias en los barrios y pedanías elaborado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA).

A juicio de José González, el presupuesto es fruto de una "negociación opaca" que sólo busca garantizar la gobernabilidad a base de talonario. "Estamos ante unas cuentas basadas en la compra de voluntades, el señor Serrano tiene la mayoría absoluta de la chequera, manteniendo el salario de concejales no adscritos para que sirvan de soporte a un Equipo de Gobierno aislado", ha indicado.

Críticas de Vox

Mientras, la portavoz de Vox Lorena González ha denunciado que el equipo de Gobierno ha tratado de desviar la atención "con un relato ficticio" sobre un supuesto "matrimonio" entre Vox y el PSOE por votar en contra.

"El alcalde, incapaz de defender unos presupuestos que llegan tarde, que nacen adulterados y que no responden a las necesidades reales de los albaceteños, ha optado por intentar tapar su vergüenza política señalando a la oposición", ha afirmado González.

Desde Vox subrayan que su voto en contra responde a "coherencia y responsabilidad", recordando que ya advirtieron durante el debate que se trata de unas cuentas "continuistas, cerradas previamente y sin voluntad real de negociación".

González también ha sido crítica con el papel del Partido Popular, al que acusa de haber sostenido el proyecto presupuestario: "El PP ha preferido respaldar este modelo agotado, aceptando enmiendas interesadas mientras rechazaba propuestas útiles para los vecinos", ha sentenciado.