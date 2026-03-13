El PP denuncia el "abandono sanitario" de la Junta en La Roda y reclama una UVI para el centro de salud

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Roda, Eduardo Sánchez, y la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado "el abandono y la pésima gestión sanitaria del Gobierno regional en el municipio". Por ello, han reclamado "una mayor inversión y servicios sanitarios para los vecinos de La Roda y su comarca".

Así lo han expresado durante una rueda de prensa celebrada en la zona de urgencias del Centro de Salud de La Roda, donde Sánchez ha expresado que "la política sanitaria del Ejecutivo de Emiliano García-Page es de anuncio y la propaganda no resuelve los problemas reales de los vecinos".

Por su parte, Agudo ha denunciado la "falta de inversión en infraestructuras y servicios sanitarios en Castilla-La Mancha" y ha insistido en la necesidad de reforzar los centros de salud con especialidades demandadas por los ciudadanos.

En el caso de La Roda cree que hacen falta "servicios como geriatría, ginecología, psiquiatría o psicología, que atienden a colectivos especialmente vulnerables como los mayores, las mujeres o las personas con enfermedades mentales".

Asimismo, ha reiterado la importancia de contar con una UVI móvil para esta zona sanitaria, ya que "es una reivindicación respaldada por miles de vecinos". Y ha criticado que el PSOE rechazara en las Cortes regionales las enmiendas del Partido Popular a los presupuestos para incluir esta infraestructura sanitaria para La Roda.

Listas de espera

Por otro lado, ha denunciado las "largas esperas" para obtener cita en Atención Primaria, recordando el "caso reciente de un vecino que debía esperar 20 días para ser atendido por su médico de cabecera".

"Una enfermedad no puede esperar 20 días. Cuando no hay una buena atención primaria, los vecinos acaban acudiendo a urgencias y se produce un colapso del sistema", ha explicado.

Por último, ha agradecido el trabajo de los profesionales sanitarios y ha asegurado que el Partido Popular seguirá defendiendo una sanidad pública "digna y de calidad".

"El PP continuará trasladando estas reivindicaciones a las Cortes regionales de la mano del presidente del partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y en coordinación con el grupo municipal del PP en La Roda para seguir defendiendo las necesidades de los vecinos", ha sentenciado.