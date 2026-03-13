Así es el CENAD de Chinchilla, el 'campo de batalla' donde 700 legionarios entrenan para defender la frontera de la OTAN

Estos días, 700 legionarios con alrededor de 200 vehículos tácticos y piezas de artillería están afinando su preparación en un 'campo de batalla' -eso sí, simulado- que se sitúa en plena llanura manchega, a escasos kilómetros de Albacete capital.

Se trata del Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD) de Chinchilla de Montearagón, lugar donde están culminando su preparación antes de desplegarse en Eslovaquia como parte de la brigada multinacional que España lidera y cuyo objetivo es defender el flanco este de la OTAN, una zona muy sensible desde el estallido de la guerra de Ucrania.

Se trata de componentes del Tercio 'Alejandro Farnesio', Grupo de Artillería, Grupo Logístico, Bandera de Cuartel General y Bandera de Zapadores que están llevando a cabo el ejercicio táctico 'Monte Arruit' cuyo objetivo es integrar de forma efectiva las capacidades de combate, apoyo al combate y apoyo logístico al combate mediante la simulación de escenarios complejos.

Estas prácticas, que se ejecutan con fuego real y explosivos tanto en ambiente diurno como nocturno, también buscan fortalecer la cohesión, interoperabilidad y capacidad de combate en operaciones multinacionales, según ha informado el Ejército de Tierra.

El coronel Fernando Sánchez Pérez, jefe del contingente, ha incidido en que "la clave del éxito es la innovación, implementando los medios y procedimientos más recientes para adaptarse a los nuevos escenarios y amenazas a los que debe hacer frente la OTAN".

Todo ello en un gran centro de adiestramiento que posee el ejército a menos de 20 kilómetros de Albacete capital.

El CENAD de Chinchilla de Montearagón ocupa una superficie que sobrepasa las 23.000 hectáreas no solo del municipio del que toma su nombre y de Albacete capital, sino también de Casas de Juan Núñez, Higueruela, Hoya Gonzalo y Pozo Lorente.

Desde que en la década de 1960 comenzase a usarse por el ejército como polvorín y zona de tiro, sus instalaciones han ido creciendo hasta situarse como uno de los principales activos que tiene el Ejército de Tierra español para formar a sus soldados, solo superado en extensión por el CENAD San Gregorio de Zaragoza.

Varias zonas de simulación

Concretamente, el centro posee varias zonas en las que las unidades que participan en los diferentes ejercicios pueden simular diferentes situaciones de guerra que van desde prácticas de tiro de precisión a campo de maniobras, zona de caída de proyectiles o un polígono en el que pueden simular combates en zonas urbanizadas.

Una de las peculiaridades que tiene este centro es que carece de alojamientos para acoger al personal que compone los contingentes que practican en él. De ahí que durante el tiempo que duran las maniobras, estos efectivos utilicen sus propios medios de acampada y vivac (pernoctación al raso) para instalarse o bien a la intemperie o en el interior de las casas que se conservan en tres puntos diferentes del recinto: Pozo de la Higuera, las Beatas y el Puerto.

Al igual que este destacamento de la Legión, por sus instalaciones pasan a formarse cada año centenares de militares de los tres ejércitos y la UME, así como agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

Uno de los ejercicios más destacados que ha acogido en su historia se llevó a cabo en marzo de 1998. En aquellos días, un total de 50.000 militares de 16 países miembros de la OTAN y otros 9 estados pusieron en común prácticas para fortalecer su unidad militar.

Hoy son estos 700 legionarios llegados desde Ronda (Málaga) los que afinan su preparación para marchar a Eslovaquia en un momento especialmente delicado no solo por la guerra que libran Ucrania y Rusia al otro lado de la frontera con este país, sino por el conflicto desatado por Estados Unidos e Israel en Irán.