Así es el nuevo Centro de Salud Zona 3 de Albacete que comenzará a atender pacientes este lunes

El Centro de Salud Zona 3 de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), comenzará su actividad asistencial este lunes 9 de marzo en sus nuevas instalaciones situadas en la calle Torres Quevedo, número 23.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado la apertura durante la firma de la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030, donde ha avanzado que el nuevo recurso sanitario entrará en funcionamiento a partir de las 8:00 horas del próximo lunes.

La infraestructura cuenta con más de 1.800 metros cuadrados construidos en un edificio distribuido en tres plantas y ha sido levantada en el espacio que ocupaba el antiguo Colegio Mari Llanos Martínez.

Acceso del nuevo centro de salud Zona 3 de Albacete. SESCAM

El nuevo centro sustituye al anterior recurso sanitario situado en la Plaza de la Mancha, cuyas instalaciones se habían quedado obsoletas y presentaban limitaciones de espacio y problemas de accesibilidad.

Nuevo edificio

El nuevo equipamiento sanitario permitirá atender a las cerca de 16.500 personas con tarjeta sanitaria asignadas a este equipo de Atención Primaria, ofreciendo instalaciones más amplias y adaptadas a las necesidades actuales de profesionales y pacientes.

Desde la Gerencia de Atención Integrada de Albacete han recordado que, a partir del lunes, todos los actos clínicos habituales —consultas de Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería, extracciones y otros servicios asistenciales— se realizarán ya en el nuevo edificio.

El centro prestará asistencia sanitaria de lunes a jueves en horario de 08:00 a 20:00 horas y los viernes de 08:00 a 15:00 horas. Además, los pacientes podrán contactar con el servicio a través de los teléfonos 967 51 00 14 y 967 50 99 82.

Por otra parte, también han recordado a la ciudadanía que ya se pueden gestionar sus citas y realizar diferentes trámites sanitarios a través de la plataforma tecnológica del SESCAM 'Mi Salud Digital'.