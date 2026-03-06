Así es el nuevo Centro de Salud Zona 3 de Albacete que comenzará a atender pacientes este lunes
El centro, ubicado en la calle Torres Quevedo, sustituye al de la Plaza de la Mancha y atenderá a unas 16.500 personas.
El Centro de Salud Zona 3 de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), comenzará su actividad asistencial este lunes 9 de marzo en sus nuevas instalaciones situadas en la calle Torres Quevedo, número 23.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado la apertura durante la firma de la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030, donde ha avanzado que el nuevo recurso sanitario entrará en funcionamiento a partir de las 8:00 horas del próximo lunes.
La infraestructura cuenta con más de 1.800 metros cuadrados construidos en un edificio distribuido en tres plantas y ha sido levantada en el espacio que ocupaba el antiguo Colegio Mari Llanos Martínez.
El nuevo centro sustituye al anterior recurso sanitario situado en la Plaza de la Mancha, cuyas instalaciones se habían quedado obsoletas y presentaban limitaciones de espacio y problemas de accesibilidad.
Nuevo edificio
El nuevo equipamiento sanitario permitirá atender a las cerca de 16.500 personas con tarjeta sanitaria asignadas a este equipo de Atención Primaria, ofreciendo instalaciones más amplias y adaptadas a las necesidades actuales de profesionales y pacientes.
Desde la Gerencia de Atención Integrada de Albacete han recordado que, a partir del lunes, todos los actos clínicos habituales —consultas de Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería, extracciones y otros servicios asistenciales— se realizarán ya en el nuevo edificio.
El centro prestará asistencia sanitaria de lunes a jueves en horario de 08:00 a 20:00 horas y los viernes de 08:00 a 15:00 horas. Además, los pacientes podrán contactar con el servicio a través de los teléfonos 967 51 00 14 y 967 50 99 82.
Por otra parte, también han recordado a la ciudadanía que ya se pueden gestionar sus citas y realizar diferentes trámites sanitarios a través de la plataforma tecnológica del SESCAM 'Mi Salud Digital'.