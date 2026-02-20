Albacete impulsa la cultura profesional con 35.000 euros en 'Cultura Viva 2026': "Es una demanda histórica"

El Ayuntamiento de Albacete ha presentado el programa ‘Albacete, Cultura Viva 2026’, una iniciativa dirigida a apoyar y contratar proyectos culturales de artistas y compañías profesionales del municipio y sus pedanías, con el objetivo de fortalecer la creación local, profesionalizar el sector y dar visibilidad a los creadores de la ciudad. La convocatoria cuenta con 35.000 euros de presupuesto y permanecerá abierta hasta el 16 de marzo de 2026 para la presentación de proyectos.

La concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, ha explicado que el programa busca consolidarse como una herramienta estratégica de apoyo directo al sector artístico-cultural, integrando disciplinas como Artes Escénicas —teatro, danza, música y certámenes literarios— y Artes Plásticas, incluyendo pintura, escultura, fotografía y arte urbano.

Serrallé ha destacado que la cultura es un motor de empleo, cohesión social y desarrollo económico, y que esta iniciativa refuerza la programación cultural municipal, promoviendo propuestas innovadoras y de calidad.

Podrán participar compañías y agrupaciones profesionales legalmente constituidas con domicilio fiscal en Albacete o sus pedanías, así como personas físicas o jurídicas cuyo proyecto se desarrolle en las disciplinas incluidas en la convocatoria.

Demanda histórica

Quedan excluidas asociaciones culturales y entidades sin ánimo de lucro, al tratarse de un programa orientado a la contratación profesional. Cada propuesta debe incluir dossier completo del proyecto, presupuesto detallado, condiciones técnicas y certificado del Impuesto de Actividades Económicas.

La valoración de los proyectos corresponderá a la Unidad de Programación de la Concejalía de Cultura, teniendo en cuenta criterios como calidad artística, trayectoria profesional, innovación, coherencia económica y viabilidad técnica.

La resolución se realizará en el último trimestre de 2026, y el Servicio de Contratación Municipal formalizará posteriormente las condiciones específicas de cada proyecto.

Serrallé ha resaltado que la iniciativa "refuerza el tejido cultural de Albacete y responde a una demanda histórica del sector profesional local", asegurando que la programación resultante será diversa, inclusiva y sostenible, contribuyendo a que la ciudad mantenga una cultura viva, cercana y comprometida con la creatividad y la igualdad.