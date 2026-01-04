Los organizadores de la rave ilegal de Albacete podrían ser sancionados por delitos contra el medioambiente

Los organizadores de la macrorave no autorizada conocida como 'Big Fucking Party' asentada desde el 31 de diciembre en las cercanías del embalse del Cenajo de Hellín (Albacete) podrían ser sancionados por "diferentes delitos".

El entorno es una zona de especial protección de aves (ZEPA), "con lo cual hay algún incumplimiento y algún delito medioambiental".

Así lo avanzó este sábado el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa en declaraciones a Efe donde ha señalado que ya se han abierto diligencias a pesar de que fiesta ilegal está transcurriendo sin apenas incidentes, salvo el enfrentamiento entre los asistentes y la Guardia Civil en la zona de Cordovilla el primer día.

Asimismo Espinosa ha comunicado que los agentes de la Benemérita están realizando "bastantes aprehensiones de droga y muchas denuncias también". Por otro lado, no ha descartado que se trate de los mismos responsables de la 'Big Fucking Party 2025' que se celebró en las mismas fechas del curso pasado en las inmediaciones del aeropuerto de Ciudad Real.

Así es la rave ilegal

Cerca de 4.000 personas de España y otros países como República Checa, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Francia o Reino Unido llegaron hace cinco días en furgonetas camperizadas, coches y camiones. Desde entonces, han instalado en este enclave de Ciudad Real una auténtica "ciudad sobre ruedas".

Aumenta la preocupación en Férez (Albacete), próximo a la rave, por el mal tiempo: "Deben salir, están en zonas pantanosas"

"Lo que queremos es bailar, nada malo. Aquí no solo hay música y fiesta, sino que es un estilo de vida libre. Hemos construido una auténtica ciudad rodante, con tiendas de ropa de segunda mano, puestos de comida, talleres y hasta fruterías", asegura con orgullo Rais Millán, un barcelonés de 31 años que participa en la macrofiesta.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la Guardia Civil disuadió del lugar a los primeros vehículos que llegaron en la noche del martes 30 de diciembre. Sin embargo, tras otro intento fallido en la Cordovilla, pedanía de Tobarra, lograron instalarse definitivamente en las proximidades del citado embalse.

Unos 300 agentes conforman el dispositivo de vigilancia de la 'Big Fucking Party', sumado a unidades cinológicas, helicópteros, drones, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, grupos rurales y agentes de información.

Desalojo por nieve

La previsión de precipitaciones, algunas en forma de nieve, para este domingo podría propiciar la salida de las aproximadamente 3.000 personas concentradas en la zona, según ha alertado el alcalde de Férez, municipio de 620 habitantes ubicado a apenas cuatro kilómetros y medio de la macrorave.

"O empiezan a salir ya o esto será un caos, porque hay amenaza de lluvia y nieve y las arenas donde están son pantanosas", ha afirmado el regidor en declaraciones a Efe.

En la misma línea, el subdelegado del Gobierno ha subrayado que la fiesta están "en el vaso del pantano", de forma que "en el momento en que llueva, al ser una cuenca de recepción, aquella zona puede convertirse en una trampa".

Además, ha incidido en la condición de los caminos y pistas forestales por donde han accedido los asistentes: "Son carreteras secundarias y la anchura es la mínima exigible. Si tienen que salir de pisa y corriendo, se puede complicar mucho", ha concluido.