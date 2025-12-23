La nieve obliga a la Junta a activar un dispositivo especial en Albacete para que todas las carreteras sigan abiertas

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha reforzado los trabajos de mantenimiento y conservación en las carreteras de Albacete ante el episodio de nevadas que afecta a distintas zonas de la provincia.

Según ha informado en una nota de prensa el Gobierno regional, gracias al dispositivo activado en estos momentos todas las carreteras de la red autonómica de la provincia permanecen transitables, aunque en algunos tramos se requiere extremar la precaución debido a la persistencia de las nevadas.

Tras los trabajos realizados durante los días previos y a lo largo de toda la noche, a primera hora de este martes, 23 de diciembre, se mantienen activados cinco equipos de conservación regional.

Tres de estos equipos trabajan en la CM-3204, en el puerto de El Arenal; en la CM-3205, en el puerto de El Bellotar; y en distintos tramos de las carreteras entre la N-322 y la CM-3216, en Paterna del Madera, así como en la CM-412, entre Riópar y Salobre.

Un cuarto equipo se ha desplazado a las zonas de Yeste y Nerpio, en las carreteras CM-3206 y CM-3225, donde se desarrollan labores preventivas para evitar posibles emergencias.

El quinto dispositivo permanece de refuerzo en aquellos puntos donde se considera más necesaria su presencia, lo que permite contar con cerca de una veintena de efectivos humanos disponibles en el conjunto del operativo.

35 toneladas de sal

La previsión de consumo de sal a lo largo de la mañana es de 35 toneladas, mientras que durante la noche se han empleado más de 20 toneladas en los trabajos ya realizados.

Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se recuerda a los conductores la importancia de extremar la precaución, adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y atender en todo momento las indicaciones de la Dirección General de Tráfico, los servicios de emergencia y los equipos de conservación de carreteras.

El operativo especial se mantendrá activo mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios de la red viaria y facilitar los desplazamientos durante el inicio de las vacaciones navideñas.