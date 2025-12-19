Una de las 41 alcantarillas de Stranger Things en España está en Albacete: hazle una foto y gana un viaje a Londres

Stranger Things ha aterrizado en Albacete de la forma más inesperada. Una tapa de alcantarilla en plena Plaza Mayor luce un diseño exclusivo de la serie televisiva del momento inspirado en el Mundo del Revés.

Esta arqueta forma parte de una campaña nacional de Telefónica que ha desplegado 41 tapas tematizadas por toda España para celebrar el final de la quinta y última temporada de la trama coproducida y distribuida por Netflix.

En un vídeo compartido por una usuaria en la red social TikTok se puede observar con detalle esta alcantarilla en la capital albaceteña que luce la silueta del Demogorgon, depredador icónico caracterizado por su cabeza de "flor", y los protagonistas en bicicleta (Once, Dustin, Mike, Will y Lucas).

Un guiño directo al fenómeno Stranger Things que, más allá del homenaje, se convierte en una puerta de acceso a un sorteo de un viaje a Londres con entradas para el musical oficial de la serie.

La mecánica es sencilla:

Seguir en redes sociales a las cuentas oficiales de Movistar y Espaciomovistar. Publicar una foto en tu muro de Instagram con una de estas alcantarillas especiales o en la experiencia "Stranger Things: De Madrid al Upside Down" en el edificio Telefónica. Emplear el hashtag #StrangerThings5EnMovistar y mencionar a Movistar en la descripción de la publicación.

La iniciativa busca que los viandantes se detengan un segundo y sientan que la ficción del 'Upside Down' se ha escapado de la pantalla para colarse bajo sus pies. Entre las ciudades donde ya se han detectado tapas de Stranger Things figuran Valladolid, Murcia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Málaga, Oviedo y Logroño, además de Albacete.

En estos diez años, el filme de los hermanos Duffer se ha consolidado como uno de los mayores fenómenos televisivos del siglo XXI. El último episodio de la quinta temporada se lanzará el próximo 31 de diciembre de 2025 y lucirá el gran desenlace del binomio entre Hawkins y el Mundo del Revés.