El 'top 5' de los alcaldes que más cobran de la provincia de Albacete: uno es de Vox y gana más de 3.500 €

Manuel Serrano en el centro con Manuel Serena a la izquierda y Juan Gil a la derecha.

El sueldo medio de los alcaldes de la provincia de Albacete en 2024 se situó en torno a los 17.000-18.000 euros brutos anuales, siendo inferior a la media española (23.862 euros) y también a la de Castilla-La Mancha (19.800 euros), según la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA 2025) publicado recientemente por el Ministerio de Hacienda.

Hasta 16 regidores y regidoras albaceteños ejercieron su cargo el curso pasado "sin dedicación", es decir, sin percibir un solo euro. Sin embargo, un quinteto registró retribuciones anuales por encima de los 40.000 euros brutos anuales.

Manuel Serrano (PP), alcalde de Albacete, declaró 69.004 euros en el curso anterior por su dedicación exclusiva al consistorio de la capital de la cuchillería. Un sueldo que lo sitúa en la primera posición del ranking provincial, y que se traduce en unos 4.900 euros mensuales.

El 'top 5' de la provincia de Albacete lo completan los siguientes:

Manuel Serrano (PP), alcalde de Albacete con 69.004 euros. Manuel Serena (PP), alcalde de Hellín con 51.679 euros. Juan Gil (PSOE), alcalde de El Bonillo con 46.464 euros. José Miguel Mollá Nieto (VOX), alcalde de Caudete con 44.148 euros. Daniel García (PSOE), alcalde de Riópar con 42.531 euros.

Estos cinco nombres concentran las retribuciones más altas de la provincia, que contrarrestan con los 0,00 euros que reciben los alcaldes de pequeños municipios como Abengibre, Alcadozo, Alpera, Ayna, Balsa de Ves, Letur, Nerpio, Povedilla o Villapalacios.

El listado completo de las retribuciones de los alcaldes de España en 2024 pueden consultarse en el siguiente documento:

El mapa salarial de Albacete dibuja una estampa muy similar a otras provincias de la región como Ciudad Real o Toledo, donde los ayuntamientos de las grandes urbes manejan salarios muy elevados, mientras que en buena parte de las zonas rurales la profesión de alcalde sigue siendo un servicio casi vocacional.