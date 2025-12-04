El concierto 'Villancicos en clave de rock' da el pistoletazo de salida a la Navidad Cultural 2025/2026 de Albacete

El concierto 'Villancicos en clave de rock' del grupo 'Nomas de Papas' en la Plaza del Altozano ha dado este jueves el pistoletazo de salida a la programación de la Navidad Cultural 2025/2026 en Albacete.

El alcalde, Manuel Serrano, ha agradecido al grupo albaceteño su actuación para poner banda sonora a este acto tan especial, donde se ha dado a conocer la programación diseñada por el Ayuntamiento.

Y ha animado a los albaceteños y a los visitantes a disfrutar de las más de 400 actividades culturales y de ocio que tendrán lugar en diferentes espacios, como el Recinto Ferial, el Teatro Circo, el Museo de la Cuchillería, el Museo Municipal, la Filmoteca, el Depósito de la Fiesta del Árbol, el Jardín Botánico o la Catedral.

"Es una programación variada, participativa y de calidad. Se ha confeccionado de la mano del movimiento vecinal y esperemos que sea un éxito de público y se convierta en punto de encuentro y sirva para promocionar turísticamente la imagen de la ciudad a través de la cultura", ha expresado.

Grandes atractivos

Entre los grandes atractivos está la pista de hielo que desde este viernes se podrá disfrutar en el Recinto Ferial, junto a una amplia oferta gastronómica, el videomapping 'Feliz y loca Navidad' que se proyectará sobre la Puerta de Hierros los días 2, 3 y 4 de enero y el videomapping que tendrá lugar en el ábside de la Catedral los días 29 y 30 de diciembre.

Además, del 19 de diciembre al 6 de enero el Parque de Los Jardinillos acogerá 'Lucidum Natura', mientras que el 25 de diciembre tendrá lugar el Concierto Extraordinario de Navidad de la Banda Sinfónica Municipal a beneficio de la Institución Sagrado Corazón 'El Cotolengo'.

La programación incluye el concierto de Miguel Ríos 'El Último Vals' en el Teatro Circo el 3 de enero, la ruta de los pajes reales por todos los barrios para recoger las cartas de los niños y niñas, el pasacalle Real y la tan esperada Cabalgata de los Reyes Magos.