Albacete tendrá más de 400 actividades culturales esta Navidad: teatro, música, un videomapping...

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado este miércoles la "variada programación" de la Navidad Cultural 2025/2026, con más de 400 actividades.

Junto a varios concejales y representantes de las diferentes actividades programadas, el alcalde ha explicado que serán más de 400 propuestas de teatro, danza, cine, música, folclore y villancicos, que tendrán lugar durante más de un mes "intensísimo" en todos los barrios y pedanías.

"Una programación plural, variada, participativa y de calidad, que combina artistas locales con espectáculos de proyección nacional, adaptada a todos los públicos y edades, en la que se ha tenido muy en cuenta la opinión y participación de los vecinos a través de sus asociaciones para que sea una Navidad inolvidable", ha afirmado el regidor.

Además, ha asegurado que la programación se desarrollará en diferentes espacios como el Teatro Circo, la Feria, el Museo de la Cuchillería, el Museo Municipal, la Filmoteca Municipal, el Depósito de la Fiesta del Árbol, el Jardín Botánico y la Catedral, así como en otras parroquias, barrios, calles y plazas.

El Recinto Ferial acogerá una pista de hielo y oferta de gastronomía, junto a un videomapping en la Puerta de Hierros los días 2, 3 y 4 de enero, con cinco pases diarios a las 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 y 21:00 horas. También se proyectará un videomapping en el interior de la Catedral los días 29 y 30 de diciembre, con cinco pases diarios a las 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 y 21:00 horas.

Será este jueves a las 19:15 cuando arranque la programación, con el concierto del grupo Nomas de Papas 'Villancicos en clave de rock' en la Plaza del Altozano. Además, entre las actuaciones previstas destacan la de la Banda Sinfónica Municipal o los conciertos de Manolo García y Miguel Ríos.

Más actos

Por su parte, la concejala de Cultura, Elena Serrallé, se ha referido al espectáculo de luces y sonido de la calle Ancha, con cinco pases diarios, y ha recordado que del 19 de diciembre al 6 de enero el Parque de Los Jardinillos acogerá la instalación artística 'Lucidum Natura'.

El martes 30 de diciembre se podrá disfrutar del musical infantil 'Peter and Pan', a las 18:30 horas en el Teatro Circo y, a partir de las 18:15 horas, comenzarán las precampanadas en la Plaza del Altozano con reparto de cotillón y un acto central a las 21:00 horas, seguido del concierto de Otra Movida.

Ya el lunes 5 de enero la ciudad vivirá el Pasacalles Real, seguido de la recepción de cartas en la Plaza del Altozano hasta las 13:30 horas. Por la tarde, a las 16:00 horas en la Plaza de Toros, se celebrará el espectáculo infantil 'Imagilusión', seguido a las 16:45 horas por la Banda Real y la llegada de los Reyes Magos.

A las 18:00 tendrá lugar la Cabalgata de Reyes desde el Asilo de San Antón hasta el Ayuntamiento.

Por último, el Mercado de Navidad y la Muestra de Artesanía también tendrán su propio espacio en la Plaza del Altozano y la Plaza de la Constitución, respectivamente, desde el 18 de diciembre hasta el 5 de enero. Y el primero también abrirá el día 6.