Albacete se inspira en Torrejón de Ardoz y abrirá un parque mágico de Navidad: "Luz, sonido y 200 animales"

Albacete afronta una de las navidades más especiales de los últimos años gracias a 'Lucidum Natura', un espectáculo inmersivo de luz y sonido y más de 200 piezas artesanales de animales y plantas que transformará el parque de Los Jardinillos del 19 de diciembre al 6 de enero.

La entrada será gratuita y el público podrá disfrutar el recorrido durante estos 19 días en horario de 18:00 a 22:00 horas. La propuesta desarrollada por la compañía APC que tiene cierto parecido a las famosas Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz (Madrid) busca posicionar a la capital albaceteña como referente navideño en Castilla-La Mancha.

"Combina música original y una escenografía lumínica sincronizada para envolver al visitante y crear un paseo distinto, sorprendente y lleno de sensibilidad", explicó este lunes la concejala de Cultura, Elena Serrallé durante la presentación.

‘Lucidum Natura’. Ayuntamiento de Albacete

'Lucidum Natura' te invita a recorrer distintos hábitats de la Tierra en 12 escenas donde fauna y flora se iluminan y se visten de Navidad a través de sedas pintadas a mano. Todo ello, en un parque de Los Jardinillos lleno de luces de ultra bajo consumo y efectos de sonido.

APC, la empresa creadora, lleva casi dos décadas especializándose en eventos visuales y de gran formato, apostando por una fusión entre tecnología, arte y emoción. El director general de la compañía, Ignacio Urcelay, aseguró que "para APC es un honor que Albacete haya confiado en nosotros, esperando que se convierta en un punto de encuentro para familias, para niños y para cualquiera que quiera disfrutar de un momento de luz, belleza e imaginación".

Espectáculo inmersivo ‘Lucidum Natura’ en Albacete.

Por último, la concejala de Cultura confesó sus deseos de que este espectáculo tenga la misma buena acogida que tuvieron el videomapping de los Reyes Magos en la Puerta de Hierro o el túnel de luz y sonido de la calle Ancha el pasado año.