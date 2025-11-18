Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Villarrobledo a reponer el complemento de antigüedad de sus trabajadores

CCOO ha publicado una sentencia del Juzgado de lo Social que obliga al Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete) a reponer con intereses el complemento de antigüedad a sus trabajadores. Una cuantía que se suprimió en la relación de puestos de trabajo de 2022.

El sindicato ha recordado que son "más de 180 las demandas interpuestas contra el Consistorio por sus trabajadores". "El juzgado condena al Ayuntamiento a reponer las cantidades detraídas en las nóminas, más un 10% por intereses, por una medida que se aprobó en 2022 con los votos del PP y Ciudadanos, para una RPT sin negociar y que se tradujo en la merma de los derechos salariales del personal", ha lamentado el sindicato.

La secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla-La Mancha, Carmen Juste, ha indicado que la RPT "no puede regular los complementos que afectan a la persona, como el de antigüedad".

"Se ha cometido una gran injusticia, que va a costar mucho dinero a los ciudadanos de Villarrobledo. Los políticos responsables tienen que asumir responsabilidades y también los puestos técnicos porque las decisiones políticas se sustentan en los informes que realizan", ha expresado.

Por su parte, el secretario general de CCOO Albacete,Gómez, ha explicado que, de las 180 demandas, 140 han sido puestas por CCOO y el resto por los otros sindicatos, lo que representa casi la práctica totalidad de la plantilla municipal.

Y ha acusado al equipo de Gobierno de "cerrazón" por haber ignorado las ofertas de diálogo de los sindicatos, creando "en el Ayuntamiento un desastre laboral, económico y jurídico".