Uno de los mejores quesos del mundo se elabora en este pueblo de Albacete: una cuña vale menos de 5 €

La planta de Lactalis Forlasa en Villarrobledo ha alcanzado un hito internacional tras conseguir que su Gran Capitán Curado sea distinguido como uno de los mejores quesos del mundo en los World Cheese Awards 2025, celebrados este año en Berna (Suiza).

El producto ha recibido la exclusiva medalla Super Gold, un reconocimiento reservado únicamente a 110 quesos entre los más de 5.200 candidatos procedentes de 46 países.

El galardón sitúa al Gran Capitán Curado entre la élite quesera mundial y refuerza el prestigio de una comarca con una larga tradición en la elaboración de quesos.

Queso Gran Capitán Curado.

Desde la compañía destacan que el premio supone "un orgullo para Villarrobledo y una prueba del compromiso con la calidad que caracteriza a nuestros equipos".

Más reconocimientos

El éxito en Berna no se quedó ahí. Lactalis Forlasa ha obtenido un total de 11 medallas, de las cuales 8 corresponden a quesos producidos en la planta albaceteña bajo las marcas Gran Capitán, Don Bernardo y El Ventero.

Estos resultados consolidan a la fábrica de Villarrobledo como uno de los centros de producción más destacados del certamen, gracias al equilibrio aromático, la textura y la fuerza del sabor que valoró el jurado.

Esfuerzo diario

Borja Galindo, director general de Lactalis Forlasa, ha subrayado la relevancia del reconocimiento: "Es el fruto del esfuerzo diario y de la especialización que hemos desarrollado durante décadas. Nuestros quesos son el reflejo del compromiso con los estándares más exigentes a nivel internacional".

El triunfo de Gran Capitán Curado vuelve a situar a Castilla-La Mancha en el mapa mundial del queso, reforzando su reputación como una de las regiones más importantes del sector.

Materia prima manchega

Para los productores locales, este galardón supone una reivindicación del valor de la materia prima manchega y de la tradición quesera que caracteriza al territorio.

Como colofón, la organización ha anunciado que los World Cheese Awards 2026 se celebrarán en Córdoba, una decisión que incrementará aún más la proyección del queso español y dará visibilidad al trabajo realizado en centros productivos como el de Villarrobledo.