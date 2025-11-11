Amiab celebra sus XXVII Premios a la Inclusión con una gala que reafirma su lema de ser 'Muy Capaces'

La Sala Toledo del Palacio de Congresos de Albacete ha sido un año más el escenario de una gala inolvidable con motivo de la XXVII edición de los Premios a la Inclusión de Amiab, una cita consolidada que ha vuelto a reunir a más de 600 personas.

El acto, presentado por la periodista albacetense Mariló Leal, se ha desarrollado en un ambiente de emoción, orgullo y compromiso. En esta edición, Amiab ha estrenado su nuevo lema, 'Muy Capaces', que simboliza el espíritu de superación y la reivindicación de un mundo más igualitario.

"No tenemos límites, creemos en nosotros mismos. Nos enseñaron a medir las capacidades con reglas equivocadas. Cambiando la manera de mirar, verán futuro donde antes solo veían obstáculos", ha expresado Emilio Sáez, presidente de Amiab, en un discurso que ha emocionado a los asistentes.

Gala Amiab celebrada en Albacete. Amiab

Los galardones de este año han recaído en el Congreso de los Diputados, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Grupo Rujamar y la deportista paralímpica Teresa Perales.

Además, se han otorgado menciones especiales a la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha (FECAM), la Asociación de Familias de Niños con Cáncer (Afanion) y la Asociación para la Actividad Física y Deporte Adaptado (Metasport CLM).

Participación

El evento ha contado con la participación de representantes institucionales de primer nivel, entre ellos Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados; Pilar Villarino, directora del CERMI; y Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE, además de Juan Antonio Peredero y Angie Rigueiro, responsables de Antena 3 Deportes, que recogieron también uno de los galardones.

La gala ha ofrecido momentos especialmente emotivos, como la proyección del vídeo corporativo de Amiab que dio nombre al nuevo lema y la actuación de los chicos y chicas del Centro Ocupacional, que han sido ovacionados por el público.

Galardones de la gala de Amiab en Albacete. Amiab

En el turno de intervenciones también han participado los delegados del Gobierno de Castilla-La Mancha y Murcia, el vicepresidente regional, el presidente de la Diputación de Albacete y el teniente de alcalde de la ciudad.

Referente

Estas personalidades han coincidido en destacar el papel esencial de Amiab como referente nacional en la inclusión social y laboral.

La entrega de premios se ha convertido en un encuentro de referencia para la sociedad de Albacete, Castilla-La Mancha y España.

Durante la ceremonia, se hizo especial mención a la reciente modificación del artículo 49 de la Constitución Española, un cambio histórico que elimina expresiones peyorativas sobre la discapacidad, y también a los éxitos deportivos del equipo de baloncesto en silla de ruedas Amiab Albacete en competiciones europeas.

Forma de vida

Con casi 40 años de trayectoria y cerca de 2.000 personas empleadas, la mayoría de ellas con discapacidad, Amiab ha reafirmado una vez más su compromiso con la inclusión, la igualdad y la visibilidad de las capacidades diversas.

"La discapacidad no es un límite, es una forma distinta de afrontar la vida. En Amiab creemos en el valor de las personas y en su capacidad para transformar el mundo", ha resumido Sáez al cierre de la gala.

La noche ha concluido entre aplausos y emociones, con una certeza compartida por todos los asistentes: Amiab y su gente son, sin duda, 'Muy Capaces'.