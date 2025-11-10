La Roda homenajea al creador de su dulce más típico con la escultura de un miguelito gigante: "Sin palabras"

El dulce más internacional de La Roda ya tiene escultura. Este domingo ha sido inaugurada esta talla realista, obra del escultor local Lauren García, que está situada en el paseo Ramón y Cajal, frente a la confitería del creador de los miguelitos, Manuel Blanco, en el centenario de su nacimiento.

La escultura, hecha en piedra, representa un "miguelito monumental" que según el Ayuntamiento "simboliza la dulzura, la tradición y el orgullo de un pueblo".

El acto ha contado con la presencia del alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, la concejala de Turismo, María Ángeles García, los hijos del homenajeado, Visitación y Julián Blanco, representantes de las confiterías locales, los actuales productores de Miguelitos, y numerosos vecinos que quisieron acompañar a la familia en este reconocimiento.

Durante su intervención, Juan Ramón Amores ha expresado la emoción compartida de todo un pueblo por este homenaje tan esperado. El alcalde ha confesado que el proyecto escultórico de García, segundo que ejecuta en su pueblo, le sorprendió desde el primer momento: “Me dejaste sin palabras cuando vi la maqueta”, reconocía.

Amores ha destacado la trascendencia de la figura de Manuel Blanco, asegurando que “murió demasiado pronto y no supo la importancia que tendría para su pueblo este dulce que está en boca de todos”.

Según ha asegurado Amores, el miguelito no solo ha contribuido a la fama del municipio, sino que se ha convertido en parte de su esencia: “Es una pena que hayamos tenido que esperar hasta 2025 para tener algo que nos identifique, pero hoy por fin lo tenemos aquí, cerca de la calle que lleva su nombre”.

Amores ha agradecido la presencia de los productores locales, que “han continuado con el legado” de Manuel Blanco “engrandeciéndolo” y, especialmente a Isidoro y Juan José, aprendices directos de Blanco.

Agradecimiento de la familia

Por su parte, Visitación Blanco, hija del homenajeado, ha tomado la palabra para agradecer el cariño recibido: “Nos emociona esta escultura y esta calle. En este centenario hemos vivido muchos homenajes, pero este tiene algo muy especial. Nos emociona estar frente donde dio sus primeros pasos, donde nació el Miguelito. Agradecemos a todos los que han hecho esto posible”.

Por último, el autor de la escultura, Lauren García, ha mostrado su satisfacción por haber podido contribuir a este homenaje tan simbólico que “ha costado mucho” pero se ha mostrado agradecido por el encargo, y ha finalizado apelando al sentido común: “Ojalá la cuiden, porque representa una parte muy querida de nuestra historia”.