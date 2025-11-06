El Ayuntamiento de Albacete destinará 14.000 euros a las precampanadas: 6.000 bolsas de cotillón, talleres, música...

Las precampanadas de Albacete de este año tendrán lugar en el entorno del Altozano y contarán con una inversión del Ayuntamiento de casi 14.000 euros, con el reparto de 6.000 bolsas de cotillón, talleres y actuaciones.

Así lo ha anunciado la concejala de Juventud, Gala de la Calzada, destacando que "las precampanadas se han consolidado como una celebración fundamental, masiva y festiva, dentro de las fechas navideñas, donde el Centro Joven es el máximo responsable del diseño de estos actos".

"Se ha licitado un contrato que facilitará los servicios de dinamización del evento, la adquisición de bolsas de cotillón, la contratación de artistas locales propuestos desde el Ayuntamiento y la presencia de un intérprete de lengua de signos y un presentador del evento", ha afirmado.

La edil ha asegurado que habrá "al menos tres horas de actividades de ocio", como un fotomatón, una máquina de video 360 y un puesto de maquillaje y tatuajes temporales.

Asimismo, la empresa adjudicataria proporcionará 6.000 bolsas de cotillón con gominolas a modo de uvas.

"Acto abierto"

De la Calzada ha afirmado que el público de las precampanadas son los adolescentes y jóvenes de entre los 12 y los 35 años de edad, pero "es un acto abierto a todos los públicos, donde albacetenses de todas las edades pueden disfrutar por adelantado del cambio de año".

El presupuesto máximo de licitación es de 13.833,59 euros para cada edición, aunque se adjudicará para dos años con posible prórroga de tres años más.