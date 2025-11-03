La única chimenea volcánica al aire libre de España está en Albacete: 900 metros de diámetro y 7 millones de años

Uno de los tesoros geológicos más singulares de España se esconde en la provincia de Albacete. Se trata del Pitón Volcánico de Cancarix, el monumento natural de Hellín que es la única chimenea volcánica expuesta al aire libre de la Península Ibérica.

Esta colosal formación tiene unos 900 metros de diámetro y una antigüedad superior a los siete millones de años. Es el resultado de intensos procesos de erosión que han dejado al descubierto las entrañas mismas del volcán.

Esta circunstancia única permite observar el conducto original por el que emergía el magma desde el interior de la Tierra. La dimensión del Pitón Volcánico de Cancarix es tal que se ha convertido en objeto de estudios internacionales de geología.

Ruta de senderismo en el volcán de Cancarix. Sendas y Leyendas

El volcán se eleva en torno a 150 metros sobre la llanura manchega y propone dos itinerarios didácticos para conocer su historia y singularidad. Uno de ellos, de 700 metros, lleva al visitante hasta el afloramiento lateral.

Cuenta con una ruta de senderismo principal de hasta cuatro kilómetros que permite descubrir desde la morfología interna del pitón hasta las mejores vistas de la comarca de Hellín.

Este monumento natural se puede visitar libremente y sin coste durante todo el año. La zona cuenta con estacionamiento y paneles interpretativos.

Se accede por la autovía A-30 (Albacete - Murcia) tomando la salida 75 hacia la CM-9320 dirección Agramón. El punto de información está señalizado a 1,5 kilómetros del desvío.

La zona de la Mancha donde se enclava alberga una sorprendente biodiversidad con especies vegetales amenazadas y una fauna adaptada a las condiciones áridas. Entre las especies destacan el búho real, la chova piquirroja, el lagarto ocelado, el lirón o el jabalí.

Además de su importancia como espacio natural, Cancarix aporta gran valor al patrimonio científico de Castilla-La Mancha. Sus rocas ultrapotásicas y formas geológicas despiertan el interés de investigadores de toda Europa, tanto es así que ha sido reconocido como Lugar de Interés Geológico.