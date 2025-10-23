'Julita', la reina de las tartas de queso llega a Albacete con más de 30 sabores y porciones desde 5 euros

'Las Tartas de Julita', la pastelería especializada en tartas de queso que está revolucionando las redes sociales llegará próximamente a Albacete. Según han anunciado en su cuenta de Instagram, el nuevo local se ubicará en la Plaza Mayor donde ofrecerá a los albaceteños hasta 30 sabores de tartas de queso que podrán degustar en porciones individuales desde 5 euros.

Detrás de esta franquicia conocida por su color rosa corporativo está Julia Sala Bertomeu, una joven de Alicante que en pocos años ha pasado de preparar postres en casa a crear un auténtico imperio del cheesecake. Empezó con un pequeño local en la ciudad alicantina y hoy cuenta con cuatro locales repartidos entre Alicante, San Juan, Elche y Murcia.

En su último proceso de expansión ha escogido Albacete como nuevo destino. Esta marca de éxito facturó el año pasado cerca de un millón de euros solo en la tienda de Alicante.

La carta de 'Julita' incluye desde la tarta de queso clásica hasta combinaciones con pistacho, dulce de leche, galleta lotus, frutas del bosque. Cada ejemplar mantiene la fórmula que las impulsó a la fama: masas suaves, bases crujientes y una textura cremosa que se derrite en la boca.

Si eres muy glotón o quieres compartir este placer gastronómico en celebraciones puedes comprar tartas enteras que tienen un coste desde los 25 euros (las pequeñas de 1,4 kilos) hasta los 47 euros, el formato más grande que pesa alrededor de 2,5 kilos.

'Las Tartas de Julita' han generado una comunidad de más de 80.000 seguidores en Instagram que han sido cautivados por la comunicación cercana, la imagen de marca protagonizada por un rosa chicle y las fotos irresistibles para los amantes del dulce. Este nuevo local en la Plaza Mayor de Albacete será un aliciente más para visitar la capital de la cuchillería.