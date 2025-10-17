El primer premio de la Lotería Nacional de este jueves da un alegrón a un pueblo de Albacete

Imagen del punto de venta de Tobarra en el que ha sido vendido el primer premio de la Lotería Nacional.

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha dejado parte del primer premio en Tobarra (Albacete).

Concretamente, en el punto de venta situado en la calle Príncipe de Asturias, ha sido consignado parte del 68.678, número premiado en el sorteo de este jueves con 300.000 euros al número.

Además de Tobarra, Lotería y Apuestas del Estado señala que este primer premio también ha repartido dinero en Posada (Asturias), Sant Vicenç del Horts (Barcelona), Teixeiro (A Coruña), San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y Zaratán (Valladolid).

En cuanto al segundo premio, que ha recaído en el 72.766, ha sido vendido, de manera íntegra, en una administración de Huétor-Tajar (Granada).

Por lo demás, los reintegros del sorteo han correspondido a los números 8, 3 y 1.



