Germán, asesor fiscal, advierte a los autónomos de la jubilación: "O pagas 500€ de cuota o inviertes por tu cuenta"

El nuevo sistema de cotización por ingresos reales junto a la última propuesta del Gobierno para subir las cuotas, coloca a los autónomos de nuestro país en una difícil encrucijada para asegurar su futuro.

Germán Nieves Moreno, asesor fiscal y abogado fundador del despacho Nieves Moreno Abogados en Albacete, pronostica un panorama donde las pensiones no serán una garantía.

"O pagas 500 euros de cuota o invierte por tu cuenta". Esta es la solución que plantea el experto a los más de tres millones de autónomos que hay en España de cara a la jubilación.

El nuevo modelo de cotización, que entró en vigor progresivamente, vincula la cuota mensual a los rendimientos netos del trabajo. Aunque se presenta como un sistema más justo, en la práctica obliga a un desembolso considerable.

Para 2025, las tarifas ya superan los 590 euros mensuales en los tramos más altos, una cifra que podría llegar hasta los 800 euros en 2026 si prospera la última medida que pretende implantar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

"Un autónomo con ingresos de 3.500 euros mensuales ya roza esa cuota de 500 euros si elige la base mínima de su tramo. Si quiere mejorar su futura prestación, el esfuerzo es aún mayor", afirma el asesor fiscal albaceteño.

Esta realidad empuja a muchos a optar por la base de cotización más baja posible, una decisión que Nieves Moreno califica como "un error que se paga muy caro".

La cotización no solo define la pensión de jubilación sino que también determina las prestaciones en caso de incapacidad permanente, enfermedad o accidente. Por tanto, insiste en que "pagar lo mínimo te deja desprotegido ante cualquier imprevisto. Es una falsa economía que compromete tu seguridad a medio y largo plazo".

Ante este sistema público de reparto que califica como un "parche" debido a una demografía que juega en contra, Nieves Moreno es tajante sobre la necesidad de buscar alternativas financieras.

"La pensión pública debe ser vista como un complemento, no como la única fuente de ingresos. La inversión privada ya no es una opción, sino una necesidad imperiosa", alerta.

Al respecto, se muestra escéptico con los productos más tradicionales como los planes de pensiones porque según su criterio profesional "los bancos suelen tener comisiones demasiado altas que se comen la rentabilidad".

En su lugar, recomienda explorar vías más eficientes como fondos de inversión indexados que ofrece una diversificación global a un coste muy bajo.

"Con aportaciones mensuales constantes, por pequeñas que sean, el interés compuesto puede construir un patrimonio sólido a largo plazo", subraya.

El mensaje final de este abogado y asesor fiscal es una llamada a la responsabilidad individual: "El futuro de los autónomos está en sus propias manos, y la planificación financiera es la única herramienta para garantizar una jubilación tranquila", concluye.