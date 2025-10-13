La provincia de Albacete recibirá más de 40 millones del Gobierno para reparar los daños de la dana de 2024

Rueda de prensa donde se ha informado sobre las nuevas ayudas Delegación de Gobierno

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha informado este lunes en Albacete de las ayudas concedidas por el Ejecutivo central para la reconstrucción de los municipios afectados por la dana a finales de 2024.

Durante su intervención, Tolón ha estado acompañada por el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, y por el subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa, y ha destacado que la provincia recibirá más de 40 millones de euros del Gobierno de España.

De esa cifra se destinarán 13,3 millones a la Diputación Provincial, principalmente para actuaciones en carreteras, redes viarias, saneamiento, caminos y espacios públicos.

La delegada ha subrayado la rapidez en la tramitación de estas ayudas, recordando que mientras antes se tardaban dos años en disponer de una resolución por catástrofes, en esta ocasión se ha logrado hacerlo en menos de un año, gracias a la colaboración de los ayuntamientos, Diputación y técnicos de la Subdelegación del Gobierno.

Subvenciones

En total, estas subvenciones permitirán realizar 49 actuaciones en 11 municipios de Albacete —Riópar, Nerpio, Molinicos, Balsa de Ves, Férez, Socovos, Madrigueras, Alcaraz, Ayna, Yeste y Ontur— así como la reparación de 23 tramos de carreteras de la Red Provincial, con un valor global de 26,7 millones de euros, aportando el Gobierno de España el 50 % de los costes.

La obra de mayor envergadura será la reparación de la carretera AB-411, con 2,6 millones de euros, mientras que la intervención de menor cuantía corresponde al camino de El Noguerón, en Riópar, por 3.291 euros.

Ayudas directas

Tolón ha agradecido "el trabajo de todos los ayuntamientos y de la Diputación, que en colaboración con los técnicos en la Subdelegación han estado diligentes para valorar los daños y presupuestos", así como la labor de la Unidad de Protección Civil, que ha prestado ayuda, información y orientación a los consistorios en todo el proceso.

La delegada ha recordado que estas ayudas se suman a las recibidas de manera directa por Letur, que representan 27 millones de euros, con lo que la provincia de Albacete recibirá más de 40 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez para la reconstrucción de infraestructuras, servicios y caminos tras la dana de 2024.

Ayudas dana Delegación de Gobierno

Tolón ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para dirigir la inversión donde más se necesita, tanto en grandes infraestructuras como en los servicios de los municipios más pequeños, asegurando así la recuperación y la protección de la población afectada por la tormenta.