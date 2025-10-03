El PSOE arrebata al PP la Alcaldía de un pueblo de Albacete tras salir adelante una moción de censura

Estefanía Escribano, del PSOE, se ha convertido este viernes en nueva alcaldesa de Tobarra (Albacete) tras salir adelante una moción de censura que ha desbancado a la anterior regidora, Manuela Garrido, del PP. Ha contado con siete votos a favor y seis en contra.

La moción ha sido planteada por el PSOE y la Plataforma Ciudadana de Tobarra, motivada por la "incapacidad de gestionar de Garrido y por la ausencia de una actitud ejemplar desde ámbito personal e institucional". Así lo ha detallado el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, que ha acudido al acto.

Escribano ha defendido la moción como una medida necesaria tras "dos años de paralización absoluta, la pérdida de subvenciones y la falta de cultura democrática".

"Se abre una etapa que se va a vivir con mucha ilusión, humildad y trabajo. Deseo muchos aciertos, porque serán aciertos para el pueblo de Tobarra", ha reconocido.

"Municipio ralentizado"

Por su parte, Gutiérrez ha afirmado que Tobarra es "un pueblo clave en la región", pero en los dos últimos años ha estado "ralentizándose hasta límites insoportables".

"A la falta de gestión se han sumado sentencias judiciales por incumplir derechos fundamentales y la incapacidad de ejecutar hasta cinco planes provinciales", ha afirmado.

Por último, ha indicado que la moción "estaba plenamente justificada" y ha animado a que los dos últimos años "deben servir para avanzar más rápido que antes y para recuperar el tiempo perdido".

"Salir de la parálisis"

De su lado, el secretario general del PSOE de Albacete, Santiago Cabañero, ha celebrado la llegada de la nueva etapa y se ha mostrado satisfecho de que Tobarra "salga de esta parálisis, de la falta de inversiones, de proyectos paralizados y de la ausencia de ideas para trabajar por el futuro de los tobarreños".

"Deseo la mejor de las suertes tanto a los concejales del PSOE como a los de la Plataforma Ciudadana de Tobarra. El pueblo debe empezar a recuperar el pulso del progreso que siempre debió tener", ha sentenciado.