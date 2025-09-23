Muere un español en la guerra de Ucrania: Juan Luis era de Albacete y realizaba labores de rescate de heridos en el frente

Juan Luis Amador Matías, el español que ha fallecido en la guerra de Ucrania.

Un español ha muerto en la guerra de Ucrania al ser atacado por un dron ruso mientras participaba en una misión de rescate de heridos en el frente. Se trata de Juan Luis Amador Matías, natural de Villapalacios, un pequeño pueblo de la provincia de Albacete.

La noticia la ha confirmado la unidad pastoral que agrupa a varias parroquias de la zona, que ha lamentado en un comunicado en Facebook: "Villapalacios vive hoy uno de los momentos más tristes de los últimos tiempos".

Según ese mismo texto, Juan Luis había regresado hace apenas unos días al ejército ucraniano, tras pasar un tiempo con su familia, cuando fue abatido durante la operación de socorro.

El mensaje añade: "Con esta pérdida, Villapalacios siente de manera aún más cercana la barbarie y la sinrazón de una guerra que solo conduce al odio, la muerte y el sufrimiento".

Y concluye: “Lo que hasta ahora parecía un drama lejano se convierte en una herida abierta en el corazón de nuestra comunidad”.

Dos ataques

El alcalde de Villapalacios, José Ángel Rodríguez, ha relatado en Radio Castilla-La Mancha que Amador participaba en el servicio de "recogida de heridos en el frente".

"Le llegó algún disparo y sus compañeros trataron de resguardarlo debajo de un árbol, pero un dron ruso terminó por acabar con la vida de Juan Luis", ha explicado.