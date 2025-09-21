La Diputación de Albacete amplía sus 'Maletas Didácticas': presta material educativo extra a los docentes

Desde la inspiración de una obra de arte hasta la rigurosidad de la ciencia, las aulas de Albacete se preparan para un nuevo curso con aprendizaje innovador. La Diputación Provincial ha anunciado la renovación y ampliación del proyecto 'Maletas Didácticas', una iniciativa dirigida a centros de Educación Primaria y Secundaria que se ha consolidado como un recurso clave para docentes y alumnos.



Consiste en el préstamo gratuito de material didáctico variado (libros, juegos, películas y pequeñas exposiciones) para enriquecer el aprendizaje y apoyar la labor docente en diferentes áreas clave, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.



El pasado curso tuvo una demanda creciente y una buena acogida entre los centros educativos de la provincia, con 51 solicitudes recibidas y 50 préstamos formalizados entre los 29 centros participantes (20 de Primaria y nueve de Secundaria) de 16 localidades.



Las temáticas más solicitadas han sido las de Mujeres Científicas (con 16 préstamos), seguidas por Danza (12), Artes Plásticas (11) y Emociones (11).

La propuesta de Mujeres Científicas pretende inspirar a niñas y niños mostrando la vida de grandes científicas y romper barreras de género en la ciencia; la de Artes Plásticas se centra en fomentar creatividad, sensibilidad y expresión artística; la de Danza busca acercar al alumnado al lenguaje universal del cuerpo y la historia de la danza y la de Emociones fomenta la educación emocional como herramienta vital.



No obstante, el proyecto no se limita al préstamo de materiales, sino que también ofrece actividades complementarias, de modo que el curso pasado se impartieron 32 talleres que llegaron a 900 alumnos de 19 centros en 11 localidades.

El préstamo es gratuito e incluye el transporte y recogida de las maletas. La permanencia mínima es de tres semanas y la máxima, de cinco.

Las solicitudes se atenderán por orden de entrada, indica la Diputación, enviándose la convocatoria a los centros en este inicio del curso.