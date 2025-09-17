La Banda de la Academia General del Aire y el Espacio pone el broche de oro al Festival de Bandas de Albacete

El concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Albacete, Alberto Reina, ha asistido en el Auditorio Municipal al concierto de la Banda de la Academia General del Aire y del Espacio, a beneficio de Asprona, con el que se ha puesto el broche de oro al 112º Festival de Bandas de Música ‘Feria de Albacete’.

En una nota de prensa ofrecida por el Ayuntamiento, Reina ha agradecido su presencia a esta prestigiosa banda militar, y ha afirmado que “este Festival es una de las más brillantes propuestas culturales de nuestra Feria, con la presencia de numerosas bandas que forman parte del universo musical de las fiestas populares".

"La Banda de la Academia General del Aire, con su Banda de cornetas y tambores, prestigia y pone el broche de oro a un Festival que es un orgullo de la Feria y de la ciudad”, ha reflexionado.

Alberto Reina junto a los miembros de la Banda de la Academia General del Aire y del Espacio.

En el Festival, donde también se han ofrecido conciertos a beneficio del Cotolengo y de Cáritas, han participado en fechas anteriores la Banda Sinfónica Municipal de Albacete (coordinadora además del evento) con el multiinstrumentista Abraham Cupeiro, la Unión Musical ‘Ciudad de Albacete’, la Agrupación Musical de San Clemente, la Banda Sinfónica Municipal de Madridejos, la Sociedad Musical Santa Cecilia de Chelva, el Centro Instructivo Unión Musical de Bugarra, y la Sociedad Unión Musical de Almansa.