Perico Delgado presenta la V prueba ciclista 'Gran Fondo Sierra de Albacete' ensalzando el paisaje del recorrido

La prueba de velocidad libre con tráfico controlado denominada Gran Fondo Internacional Cicloturista Sierra se celebrará su quinta edición el sábado 6 de junio de 2026, con salida desde Riópar y con un recorrido por Alcaraz, Peñascosa, el santuario de Cortes, Alpera y Molinicos.

Se espera la participación de unos 2.200 ciclistas, donde disfrutarán de la actividad sin importar su nivel físico, en una prueba organizada con la colaboración del Club Ciclista Onturense.

El exciclista y comentarista Perico Delgado ha participado en la presentación durante la feria de Albacete, y ha destacado la singularidad de la sierra: "Un sitio mágico, que contrasta con las llanuras y rectas eternas que se suelen asociar a Albacete".

Para Delgado, la prueba servirá no solo para el deporte, sino también como escaparate de los recursos naturales, patrimoniales y gastronómicos de la provincia.

Además, el exciclista ha animado a los participantes y visitantes a disfrutar del territorio: "Un pulmón de la naturaleza y un rincón maravilloso de la geográfica española" que espera que pueda formar parte de futuras rutas de La Vuelta a España.

Situación lamentable

Delgado también se ha referido a la última edición de La Vuelta a España y a las protestas que boicotearon la etapa final. Ha lamentado que el ganador danés Jonas Vingegaard no pudiera celebrar su triunfo en Cibeles.

Ha criticado las manifestaciones violentas, que dejaron 22 policías heridos, y ha señalado que las consecuencias del boicot podrían afectar la celebración de futuros eventos internacionales: "Seguramente al organizador de esa carrera le pondrán muchas pegas para que siga teniendo ese carácter internacional por la seguridad del deportista".

Respecto al conflicto de Gaza, Delgado ha subrayado que los ciclistas están en contra de la situación, pero ha considerado que no deben pagarlo los deportistas: "Yo estoy en contra del genocidio... echar la culpa a quien no tiene capacidad es esquivar tu propia responsabilidad. Es un problema diplomático importante y son otros organismos los que deberían tomar medidas".

Con esta presentación, Delgado ha combinado la promoción del ciclismo albaceteño con la defensa de sierra, consolidando a la Gran Fondo como un evento que unirá deporte, naturaleza y patrimonio en la provincia.