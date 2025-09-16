Inma Liñán, primera albaceteña en un podio mundial de peluquería creativa, triunfa en París 2025

La peluquera y estilista albaceteña Inma Liñán ha conseguido un hito sin precedentes para la peluquería española tras proclamarse subcampeona mundial en la categoría Hair Creative Color del OMC HairWorld París 2025, el campeonato de peluquería más prestigioso del mundo.

Con una propuesta innovadora, técnica y cargada de personalidad, Liñán ha conquistado al jurado internacional, convirtiéndose en la primera mujer de la delegación española y la primera profesional de Albacete en subir al podio de esta disciplina. Hasta ahora, únicamente estilistas masculinos habían alcanzado premios en otras categorías de este mismo certamen celebrado.

El éxito de Inma Liñán es fruto de años de dedicación, formación constante y pasión por la peluquería creativa. Miembro de la Asociación de Peluqueros de Albacete, su trayectoria está avalada por numerosos reconocimientos.

inma liñan junto a su medalla

Algunos de estos son: Premio Peluquería Creativa Consul10 en 2018, Premio AMEPAP a Emprendedora Castellano-Manchega en 2022, Galardón Revelación Nacional en 2023 y finalista en los Premios Picasso 2024 con su colección Ramé, entre otros.

Talento compartido

Su subcampeonato mundial no solo representa un triunfo personal, sino que también la consagra como embajadora del talento albaceteño y castellanomanchego en la escena internacional, situando a la peluquería española en un lugar destacado.

Españoles participantes en el mundial

El logro de Liñán se enmarca en una participación histórica de España en el OMC HairWorld 2025. El estilista Paco Chafer se proclamó campeón de Europa en la categoría Classic Fade y el equipo masculino español obtuvo un meritorio tercer puesto mundial en la Barber Cup, con un plantel integrado por Paco Chafer, Pere Batiste y Roberto Garrido, bajo la dirección de Mario Riveiro e Iván Martínez.

Con estos resultados, la delegación española confirma el gran momento que vive la peluquería nacional y proyecta su talento hacia el escaparate internacional.