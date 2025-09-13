El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado 13 de septiembre sonríe a La Roda (Albacete)
Con el número 37.200, dotado con 12.000 euros al décimo.
El número 37.200, dotado con 12.000 euros al décimo, ha caído en la administración 'El Salvador', situada en la calle Ramón y Cajal de la localidad albaceteña.
Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado, el segundo premio también ha sido consignado en otras localidades como Madrid, Dénia (Alicante), Mataró (Barcelona), Ubrique (Cádiz) y Lepe (Huelva).
En cuanto al primer premio, dotado con 60.000 euros al décimo, ha correspondido al 68.374 y se ha vendido en O Milladoiro (A Coruña), Tías (Las Palmas), Fuengirola (Málaga) y La Vereda (Murcia).
Repasamos todos los premios del Sorteo Extraordinario de Septiembre celebrado este sábado:
- Primer premio: 68374
- Segundo premio: 37200
- Cuatro cifras: 5437, 6344, 8639, 4574
- Tres cifras: 544, 888, 644, 817, 468, 206, 198, 015, 403, 504
- Dos cifras: 39, 85, 07, 60, 69, 12, 36, 26, 25
- Reintegros: 4, 1 y 2