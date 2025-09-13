La administración de loterías 'El Salvador', en La Roda (Albacete).

El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado 13 de septiembre sonríe a La Roda (Albacete)

Con el número 37.200, dotado con 12.000 euros al décimo.

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado ha sonreído a La Roda (Albacete).

El número 37.200, dotado con 12.000 euros al décimo, ha caído en la administración 'El Salvador', situada en la calle Ramón y Cajal de la localidad albaceteña.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado, el segundo premio también ha sido consignado en otras localidades como Madrid, Dénia (Alicante), Mataró (Barcelona), Ubrique (Cádiz) y Lepe (Huelva).

En cuanto al primer premio, dotado con 60.000 euros al décimo, ha correspondido al 68.374 y se ha vendido en O Milladoiro (A Coruña), Tías (Las Palmas), Fuengirola (Málaga) y La Vereda (Murcia).

Repasamos todos los premios del Sorteo Extraordinario de Septiembre celebrado este sábado:

- Primer premio: 68374

- Segundo premio: 37200

- Cuatro cifras: 5437, 6344, 8639, 4574

- Tres cifras: 544, 888, 644, 817, 468, 206, 198, 015, 403, 504

- Dos cifras: 39, 85, 07, 60, 69, 12, 36, 26, 25

- Reintegros: 4, 1 y 2