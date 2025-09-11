Albacete rinde homenaje a su Virgen de los Llanos con un espectacular videomapping sobre la fachada de la Catedral

Albacete ha estrenado este miércoles el espectáculo de videomapping sobre la Catedral que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha diseñado con motivo del 150º aniversario de la Real Fundación de la Virgen de los Llanos.

Al primer pase de este montaje ha acudido el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha estado acompañado por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; la consejera portavoz, Esther Padilla; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano o el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, entre otros.

En los instantes previos, Padilla destacaba que estaríamos ante un evento que “no va a pasar desapercibido”, para ninguno de los visitantes que puedan visionarlo hasta el día 13 y que el Gobierno autonómico ha apoyado con una aportación de 120.000 euros, cantidad que ha permitido emplear aquí “la última tecnología de imagen y sonido”.

Por su parte, Serrano ha felicitado a Antonio Fernández-Pacheco, presidente de la Asociación Virgen de los Llanos, por “esta nueva iniciativa que es una muestra más de cariño y devoción por la Patrona, y además es un aliciente de la programación de la Feria porque va a permitir disfrutar de un espectáculo grandioso en un entorno privilegiado, dando a conocer la realidad mariana y su vinculación con nuestra ciudad”.

El alcalde ha recordado que “la Virgen de los Llanos tiene un indudable protagonismo ferial, que este año se refuerza con la exposición en el Pabellón Municipal que sirve como preparación y anticipo de lo que será el futuro Centro de Interpretación de la Patrona".

Emiliano García-Page y Manuel Serrano junto a los manchegos de Feria.

"La Real Asociación sigue haciendo historia en su 150 aniversario, y Albacete contará pronto con un museo que dará forma material a nuestro cariño por la Virgen, como también lo hace este videomapping”, ha subrayado.

Además de las proyecciones, los ciudadanos podrán ver este espectáculo de luces, imágenes y sonidos este jueves y viernes, con cinco pases diarios a partir de las 21:30 y hasta las 23:30 horas.